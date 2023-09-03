南投竹山瑞龍瀑布虎頭蜂出沒 螫傷21人

竹山瑞龍瀑布昨湧入上百遊客，疑似驚動虎頭蜂群，多人遭攻擊，被叮咬受傷遊客由同伴攙扶就醫。圖／南投縣議員林儒暘提供 南投縣竹山瑞龍瀑布昨天傳出虎頭蜂螫人意外，昨上午有150多人團客湧入，疑似驚動虎頭蜂群遭攻擊，場面混亂，經統計共有21人遭螫傷，幸都無大礙。南投縣風景區管理所表示，已經封閉瑞龍瀑布園區，將請農業處清除蜂巢，預計休園1周，檢視園區各角落，若安全無虞將再開放；受傷遊客醫療費用將由保險支付。

昨上午有某銀行嘉南區員工到竹山瑞龍瀑布一日遊，昨上午10點多回程時，疑似驚動虎頭蜂窩，蜂群大舉飛出攻擊遊客，不少人驚慌失措拿衣服揮舞抵禦，緊急下撤到遊客中心求救，有人被螫傷無法行走，得靠同伴攙扶就醫，有人痛得哇哇叫，還有銀髮族遊客說「難得出來𨑨迌，一早就被虎頭蜂咬」。

受傷遊客共計21人，有人手腳、甚至後腦勺都被螫傷，傷口紅、腫、熱、痛，部分傷者得坐輪椅行動，分別送往竹山秀傳等醫院。醫院表示，遭螫傷患者施打抗組織胺、冰敷傷口，多數緩解症狀。南投縣衛生局表示，昨下午2點最後1名傷者也出院，都無大礙。

竹山秀傳醫院急診室主任洪順世說，夏秋交替，虎頭蜂出沒頻繁，遇到蜂螫除了躲閃外，應盡快下山就醫，不能留在現場，以免引發過敏氣喘、休克，增加搶救風險。

洪順世說，遊客到山區登山健行，要注意路徑上是否有蜂巢或蜂群活動，盡量避免驚擾蜂群，引起攻擊；不論遭虎頭蜂或蜜蜂螫傷，每個人體質反應不同，除了趕快躲閃、就醫外，沒有其他有效應變方法，不要留在現場等待，不要自己沖水、塗藥，以免出現過敏或引發氣喘、血壓急速下降休克，後續治療會來不及。

醫師建議，若曾被蜂螫咬，又有嚴重過敏反應，到可能有蜂群出沒的地點時，可準備一支腎上腺素急救針劑，當遇到蜂群螫傷時，可緊急皮下注射。