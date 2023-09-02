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誇張！通霄警分局門口6車違停 民眾狠批：路給你們玩就好了

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄警分局大門前方的巷道口，昨上午竟然至少有6車違停在巷口轉角處，有兩車還是並排停車，有民眾實在是看不過去，拍照將圖PO到地方臉書社群，直說「誇張，警局對面，停到這樣，路給你們玩就好了！」對此，通霄警分局今天表示，將依規定加強取締，並呼籲用路人，勿為一時方便違規停車。

由於拍攝角度隱晦，照片都看不出違停車輛車牌，顯然並非檢舉達人，但網友還是直言「可以舉發，下次就不敢了」、「直接去對面叫警察出來開單比較快」，但也有民眾鄉愿的說「外地人嗎？這有什麼好大驚小怪的。就是沒有地方停車才會這樣呀！」

據了解，中正路是進出通霄市區要道，這處違停路段百公尺內有通霄鎮農會、衛生所、通霄警分局（含派出所）、戶政、地政事務所等公家機關，以及通霄國小，上下班車潮眾多，但因為路邊無設置停車格，造成開車洽公民眾停車困難，車輛違停屢見不鮮。

通霄警分局表示，該路段今年取締件數為18件。將持續針對該路段，依據道路交通管理處罰條56條第2項規定，汽車駕駛人停車時，有並排停車時，可處2400元罰金；另依道路交通安全規則第120條規定，汽車停車時應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，其前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾40公分之相關規定加強取締。

通霄警分局大門前方的巷道口，昨上午有6車違停在巷口轉角處，有兩車還是並排停車，有民眾實在是看不過去，拍照PO網。圖／翻攝臉書通霄人（讚）出來
通霄警分局大門前方的巷道口，昨上午有6車違停在巷口轉角處，有兩車還是並排停車，有民眾實在是看不過去，拍照PO網。圖／翻攝臉書通霄人（讚）出來

違停 苗栗縣

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