誇張！通霄警分局門口6車違停 民眾狠批：路給你們玩就好了

苗栗縣通霄警分局大門前方的巷道口，昨上午竟然至少有6車違停在巷口轉角處，有兩車還是並排停車，有民眾實在是看不過去，拍照將圖PO到地方臉書社群，直說「誇張，警局對面，停到這樣，路給你們玩就好了！」對此，通霄警分局今天表示，將依規定加強取締，並呼籲用路人，勿為一時方便違規停車。

由於拍攝角度隱晦，照片都看不出違停車輛車牌，顯然並非檢舉達人，但網友還是直言「可以舉發，下次就不敢了」、「直接去對面叫警察出來開單比較快」，但也有民眾鄉愿的說「外地人嗎？這有什麼好大驚小怪的。就是沒有地方停車才會這樣呀！」

據了解，中正路是進出通霄市區要道，這處違停路段百公尺內有通霄鎮農會、衛生所、通霄警分局（含派出所）、戶政、地政事務所等公家機關，以及通霄國小，上下班車潮眾多，但因為路邊無設置停車格，造成開車洽公民眾停車困難，車輛違停屢見不鮮。