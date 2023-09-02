對付大面積化災高雄有新裝備 新型化學消防車全數就位

高雄市消防局採購11輛新型化學消防車和水庫消防車，已在8月底全數就位，新型化學消防車配置「One Seven空氣壓縮泡沫系統」、水庫車具遙控電動砲塔，是搶救化學災害的新力軍。

高雄市消防局表示，新購的11輛消防車，包括5輛化學消防車、6輛水庫消防車，將置中庄、鳳山、岡山、路竹、杉林、鼎金、大寮、楠梓、燕巢、永安等分隊，依轄區特性配置各單位，提升消防救災量能。

7月14日在楠梓科技產園區，壓克力大廠塑美貝科技公司發生大火，化學油槽起火，引發爆炸火警，大火延燒猛烈，爆炸大火瞬間溫度可高達攝氏600度以上，又有刺鼻化學氣體，對消防員威脅很大，消防局4輛消防機器人全出動控火，令消防員對新型化學消防車相當期待。

據了解，新型化學消防車配置「One Seven空氣壓縮泡沫系統」，在壓縮空氣的輔助，能夠將1份水轉換為7份泡沫供滅火，在水源匱乏災害現場，更能節省水量、降低水損，而且泡沫對牆面、天花板的附著力高，能有效防止火勢延燒、阻絕輻射熱。

高雄市消防局表示，新購水庫消防車具備驅動輪防滑系統、斜坡起步輔助裝置、電子式手煞車，採用EN 1028國際標準的雙段式消防幫浦，低轉速便可達最大出水量，並搭載「智慧型幫浦監控系統」，可隨時掌握幫浦狀態，另配有無線遙控的電動砲塔，保護消防人員操作安全。