國道出現「棉花怪客」 亂丟廢棄物恐挨罰3000到6000元

國道上車輛亂丟廢棄物可處駕駛人3000到6000元罰鍰！針對昨天網路流傳一段「棉花怪客」影片，有轎車駕駛在行經國道3號南向竹南路段時，連續兩次將手伸出車窗外，讓整團小棉花球隨風飄，全程遭後方車輛民眾拍下；國道警察第二大隊表示，目前尚未接獲民眾報案檢舉該違規，待查證相關資料後依規定製單舉發。

國道警方表示，對於國道上車輛亂丟廢棄物，依道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則，而有「行駛中向車外丟棄物品或廢棄」行為者，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

據民眾向媒體投訴，該輛小客車行經於國道3號南向竹南路段時，連續2次將手伸出窗外，讓手中物品飛散於國道，還形容「像是在起霧」、「他是不是覺得有點浪漫，以為在拍MV」。呼籲駕駛人行車勿任意向車外丟棄物品，以免受罰，若引發意外事件，恐要擔負民、刑事責任。