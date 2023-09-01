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彰化北斗東螺溪驚見男浮屍！臉朝下死亡多時 警方公布特徵

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮東螺溪流域昨下午漂流一具年輕男屍，警消打撈上岸，找不到身分證件，根據他的外觀特徵到臉書地方社群貼文，到現在無人指認，警方正擴大追查死者身分。

北斗警分局北斗派出所長廖大雄今天表示，昨（8月31日）下午約兩點接獲民眾報案，指稱舊溪路1段與斗苑路2段307巷口的東螺溪有一具疑似浮屍，警消打撈上岸，確認是男屍，死亡多時，經指紋比對無身分符合對象。

據了解，警方聲請相驗，初步判斷男子身高約165公分，20歲至30歲，落水2至3天，身體無明顯外傷，但詳細落水原因有待找到他的家屬才能進一步釐清。

廖大雄說，男子身穿黑色短褲，黑色上衣，左腳穿黑色拖鞋、脖子戴項鍊，左手戴金屬手鍊，如民眾得知失聯家人、親友的特徵與上述相符，可協助指認，聯絡電話（04）8882604。

消防人員到東螺溪北斗鎮流域打撈男性浮屍。圖／民眾提供
消防人員到東螺溪北斗鎮流域打撈男性浮屍。圖／民眾提供

特徵 身分證

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