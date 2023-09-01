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太魯閣車廂再發現罹難者遺骸 王國材坦言台鐵未做二次處理很大疏失

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今坦言，沒有將罹難者遺骸全部還給家屬，這的確是很大的疏失。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今坦言，沒有將罹難者遺骸全部還給家屬，這的確是很大的疏失。記者周湘芸／攝影

太魯閣事故至今2年多，昨天、今天卻又陸續在事故車廂找到疑似罹難者殘骸，引發社會譁然。交通部長王國材今坦言，當時台鐵處理原則是全車原狀保留，所以沒有在車廂內做第二次處理，沒有將罹難者遺骸全部還給家屬，這的確是很大的疏失，對罹難者非常不敬，後續會亡羊補牢，並全面改善。

交通部昨邀日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地了解太魯閣號事故後的改善措施，不料「太魯閣的眼淚」發言人王薇君卻於事故車廂中發現疑似罹難者的頭蓋骨，檢警今早前往搜查，又再度發現疑似罹難者殘骸、遺物。

王國材受訪表示，當初在檢警及運安會調查完畢後，將車廂還給台鐵局，當時台鐵的處理方式是原狀保留，所以裡面沒有再做二次處理，這樣就有個差錯，（台鐵）認為原狀保留就沒去動它，現在才發現還有遺留的牙齒、頭蓋骨等，這是很大的疏失，中間有流程的失誤。

王國材也說，他在現場看車廂的確是很凌亂，但罹難者遺骸沒有清理乾淨，這是很嚴肅的事情，對罹難者非常不敬，沒有將罹難者遺骸全部還給家屬，這的確是很大的疏失，這次情況牽涉到救護、檢警、運安會、台鐵等，流程中有疏忽的部分要趕快檢討、全面改善。

行政院副院長鄭文燦今天出席「2023台北3C電器空調電腦影音展」開幕典禮時，他說，這是不應該出現的狀況，包括交通部台鐵局、運安會，應該會做更徹底的

太魯閣撞車事故 王國材 運安會

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