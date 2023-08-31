新莊生技公司原是黑幫據點 暴力詐欺樣樣來 新北警攻堅逮8人

馬姓男子自稱四海幫成員以生技公司當幌子，實為幫派據點。今年6月新北市新莊警方查辦一起傷害案件，發現馬男不但有幫派背景，還涉及多起暴力、詐欺案件。這個月29日下午警方兵分10路，逮捕馬男等8人，連同查扣模擬槍、不法所得等證物一併帶回，警詢後依法究辦，檢察官複訊裁定馬男5萬元交保候傳。

據了解，馬姓男子（30歲）有多項前科的他自稱四海幫成員（警調查未註記），一年前在新北市新莊區立信三街成立一家生技公司，暗地裡卻是幫派據點從事不法行為。一年來該處出入分子雖然複雜，但警方尚未接獲通報滋事情事。

今年6月馬男以生技公司招聘人事助理為幌，聘任莊姓男子（21歲）負責招募新進人員及派發工作。孰料，莊男到職第一天，公司便要求，面試所有應徵人員不得在公司裡面，而是得在便利商店內面試，這樣的要求讓莊男覺得奇怪，加上分配到職同事工作，皆是到ATM提領現金，這讓莊男察覺恐有不法，上班第三天便向公司請辭。

莊男突來請辭惹火馬男等人，第四天便被強押回到立信三街公司內，遭幫眾成員持棒一頓毒打，還逼簽3張共30萬本票才放行。莊男負傷向轄區警報案。新莊警方受理組成專案小組，埋伏監控蒐證一個多月。這個月29日下午1時許，出動40名警力兵分10路，持搜索票、拘票同步在新北市新莊區立信三街、五股、樹林等處攻堅。