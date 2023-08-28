三重離奇車禍！女子騎機車撞破轎車後擋 身體插入車內

女騎士幾乎沒減速，直接撞上轎車車尾，身體插進車內，甚慘。圖／翻攝社會事新聞影音

新北市三重區路今晚發生離奇車禍，20幾輛機車晚間8點半左右在路口號誌由紅轉綠之後，一起向前行，其中最靠外側的1輛機車筆直向前衝，幾乎沒減速撞上路旁違停轎車車尾，25歲女騎士一頭撞破轎車後擋風玻璃，身體插進車內。

後車的行車記錄器拍下整個車禍過程，陳姓女子騎乘的機車原本停在車道最右側等紅燈，綠燈之後與其他機車一起沿新北大道一段直行，但沒多久就撞上54歲蘇姓男子違規臨停路旁買檳榔的轎車車尾。

陳女一頭撞破轎車後擋風玻璃，人插進車內，自行爬出脫困，救護車獲報趕抵，陳女全身多處擦挫傷、疑似有骨折現象，救護人員給予頸圈固定，送往衛福部台北醫院診治，意識清楚，但還無法說話接受警方詢問。