三重離奇車禍！女子騎機車撞破轎車後擋 身體插入車內
新北市三重區路今晚發生離奇車禍，20幾輛機車晚間8點半左右在路口號誌由紅轉綠之後，一起向前行，其中最靠外側的1輛機車筆直向前衝，幾乎沒減速撞上路旁違停轎車車尾，25歲女騎士一頭撞破轎車後擋風玻璃，身體插進車內。
後車的行車記錄器拍下整個車禍過程，陳姓女子騎乘的機車原本停在車道最右側等紅燈，綠燈之後與其他機車一起沿新北大道一段直行，但沒多久就撞上54歲蘇姓男子違規臨停路旁買檳榔的轎車車尾。
陳女一頭撞破轎車後擋風玻璃，人插進車內，自行爬出脫困，救護車獲報趕抵，陳女全身多處擦挫傷、疑似有骨折現象，救護人員給予頸圈固定，送往衛福部台北醫院診治，意識清楚，但還無法說話接受警方詢問。
蘇男違規臨時停車買檳榔，違反道路交通管理處罰條例第55條1項3款，已開單舉發，詳細車禍過程由警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言