三重離奇車禍！女子騎機車撞破轎車後擋 身體插入車內

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

女騎士幾乎沒減速，直接撞上轎車車尾，身體插進車內，甚慘。圖／翻攝社會事新聞影音
女騎士幾乎沒減速，直接撞上轎車車尾，身體插進車內，甚慘。圖／翻攝社會事新聞影音

新北市三重區路今晚發生離奇車禍，20幾輛機車晚間8點半左右在路口號誌由紅轉綠之後，一起向前行，其中最靠外側的1輛機車筆直向前衝，幾乎沒減速撞上路旁違停轎車車尾，25歲女騎士一頭撞破轎車後擋風玻璃，身體插進車內。

後車的行車記錄器拍下整個車禍過程，陳姓女子騎乘的機車原本停在車道最右側等紅燈，綠燈之後與其他機車一起沿新北大道一段直行，但沒多久就撞上54歲蘇姓男子違規臨停路旁買檳榔的轎車車尾。

陳女一頭撞破轎車後擋風玻璃，人插進車內，自行爬出脫困，救護車獲報趕抵，陳女全身多處擦挫傷、疑似有骨折現象，救護人員給予頸圈固定，送往衛福部台北醫院診治，意識清楚，但還無法說話接受警方詢問。

蘇男違規臨時停車買檳榔，違反道路交通管理處罰條例第55條1項3款，已開單舉發，詳細車禍過程由警方調查釐清中。

轎車後擋風玻璃被女騎士一頭撞破。記者林昭彰／翻攝
轎車後擋風玻璃被女騎士一頭撞破。記者林昭彰／翻攝
多輛機車在路口號誌由紅轉綠之後向前直行，靠最外側的1輛直直向前衝，幾乎沒減速撞上轎車車尾。圖／翻攝社會事新聞影音
多輛機車在路口號誌由紅轉綠之後向前直行，靠最外側的1輛直直向前衝，幾乎沒減速撞上轎車車尾。圖／翻攝社會事新聞影音
女騎士的機車嚴重受損。記者林昭彰／翻攝
女騎士的機車嚴重受損。記者林昭彰／翻攝
救護人員給予受傷女騎士頸圈固定，送醫急診。記者林昭彰／翻攝
救護人員給予受傷女騎士頸圈固定，送醫急診。記者林昭彰／翻攝

車禍 擋風玻璃 行車記錄器 骨折

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