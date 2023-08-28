快訊

蘇拉增強最快深夜23:30發布海警 海葵加速估周五雙颱距離最近

2024四腳督成形 柯文哲前幕僚揭郭台銘參選總統「最大壓力」

1450萬法拉利違停 北市警到場發現「車牌註銷」當場拖吊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

楊姓男子今天中午開著逾千萬的法拉利跑車，便宜行事熄火違停路邊，有民眾發現報警。警方趕抵，查詢車牌聯繫車主，發現法拉利車牌因逾檢註銷，確認違規屬實拔牌後當場拖吊。

北市中正第一警分局今天中午11點39分獲報，衡陽路有違規停車，趕抵先聯繫車主，同時對車牌狀況查詢，一查不得了，法拉利車牌因逾檢被註銷。

該輛法拉利跑車違規上路，警方立刻拔車牌扣繳，並聯絡拖吊業者拖吊保管，事後依道交條例第一項處以3600元至1萬800元罰鍰。

據悉，法拉利車主楊男（40歲）收到通知就趕到現場，供稱自己在附近上班才違規停車，針對車牌逾檢註銷，楊男說沒收到檢驗通知單，近日會到監理單位儘速辦理相關程序。

據了解，該輛車是法拉利488 GTB，要價1450萬元，有670匹馬力，時速0到100公里僅需3秒。

北市一輛要價破千萬的法拉利跑車，因違停又車牌被註銷，慘遭警方拖吊。記者翁至成／翻攝
北市一輛要價破千萬的法拉利跑車，因違停又車牌被註銷，慘遭警方拖吊。記者翁至成／翻攝
北市一輛要價破千萬的法拉利跑車，因違停又車牌被註銷，慘遭警方拖吊。記者翁至成／翻攝
北市一輛要價破千萬的法拉利跑車，因違停又車牌被註銷，慘遭警方拖吊。記者翁至成／翻攝

法拉利 車主 跑車

延伸閱讀

彰化市彰南路違停嚴重 議員建議大竹排水加蓋做停車場

科技執法成效顯著！桃園高鐵站前違停驟減 但一天累積仍有3.8萬元罰單

機車硬被移位高雄車主怒批沒水準 網友出餿主意警教這招

影／扁婿趙建銘法拉利擦撞Gogoro 畫面曝光

相關新聞

中捷遭塗鴉案偵辦陷膠著 甚至不知塗鴉者如何來去

台中市警方偵辦台中捷運遭塗鴉案，目前積極追查兩名涉案人員身分，但因這類塗鴉者本身就以隱密不被人發現為樂，且是有計畫性的犯...

1450萬法拉利違停 北市警到場發現「車牌註銷」當場拖吊

楊姓男子今天中午開著逾千萬的法拉利跑車，便宜行事熄火違停路邊，有民眾發現報警。警方趕抵，查詢車牌聯繫車主，發現法拉利車牌...

高雄小貨車莫名起火 火熄滅驚見駕駛燒成焦屍　

高雄市三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場，今天下午2時40分許發生一起小貨車火燒車意外，警消趕抵現場，火勢撲滅後，驚見駕...

高雄男和母聊天一句話透玄機 今燒死在公司貨車內

高雄市三民區義永寺旁建興三巷一處停車場，今天下午發生小貨車火燒車意外，火勢撲滅後，警消驚見黃姓男子已燒成焦屍，車旁有燒過...

韓國旅遊團巴士國1遭聯結車追撞 10人輕傷送醫

國道1號新北市汐止路段1輛聯結車疑因未保持安全距離，撞擊前方載有韓國旅遊團的中型巴士，造成車上10人輕傷，送醫無大礙。詳...

雙黃線欲違規迴轉害騎士摔車 休旅車駕駛冷眼旁觀還跑了

新北市1名休旅車駕駛，今天上午行經新店區安康路時，疑欲違規跨越雙黃線迴轉，此時對向車道張姓騎士見狀煞車不慎失控自摔。休旅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦