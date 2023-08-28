1450萬法拉利違停 北市警到場發現「車牌註銷」當場拖吊
楊姓男子今天中午開著逾千萬的法拉利跑車，便宜行事熄火違停路邊，有民眾發現報警。警方趕抵，查詢車牌聯繫車主，發現法拉利車牌因逾檢註銷，確認違規屬實拔牌後當場拖吊。
北市中正第一警分局今天中午11點39分獲報，衡陽路有違規停車，趕抵先聯繫車主，同時對車牌狀況查詢，一查不得了，法拉利車牌因逾檢被註銷。
該輛法拉利跑車違規上路，警方立刻拔車牌扣繳，並聯絡拖吊業者拖吊保管，事後依道交條例第一項處以3600元至1萬800元罰鍰。
據悉，法拉利車主楊男（40歲）收到通知就趕到現場，供稱自己在附近上班才違規停車，針對車牌逾檢註銷，楊男說沒收到檢驗通知單，近日會到監理單位儘速辦理相關程序。
據了解，該輛車是法拉利488 GTB，要價1450萬元，有670匹馬力，時速0到100公里僅需3秒。
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