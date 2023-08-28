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北市退休婦遇愛情詐騙險丟500萬 警民揭騙局

中央社／ 台北28日電

北市退休6旬王婦日前在網路認識男網友，竟是愛情詐騙陷阱，對方佯稱鐘錶貨物遭香港海關查扣急需周轉，她信以為真要臨櫃匯款新台幣500萬元，幸經機靈行員和熱心警及時攔阻。

台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿指出，轄下思源街派出所日前接獲台灣銀行簡易型分行通報，稱有名6旬婦女神情慌張且要轉帳500萬元的高額匯款，行員驚覺有異，請求警方協助處理。

警員蔡文哲、黃韋迪趕抵現場後，立即關懷詢問欲匯款的6旬王婦和行員相關情形，初步了解王婦是從今年6月起在網路上認識1名男網友，雙方透過日常聊天生情，男網友自稱是從事鐘錶生意，但有批貨物意外卡在香港海關且遭查扣，急需500萬元周轉才能取回貨物。

王婦聽聞後不疑有他，便前往銀行要匯款500萬元給男網友。

警方現場迅速查證王婦欲匯款的國內銀行帳戶，發現其早已被設為警示帳戶，進一步詢問王婦和對方相識細節，發現兩人未曾實際見面過，但卻以「老公」稱呼，立即判斷是「假交友」愛情詐騙手法，現場宣導相關案例和騙術後，王婦才恍然大悟並打消匯款念頭，幸運保住血汗錢。

中正二分局呼籲，詐騙集團常以「假投資」、「假冒親友借貸」及「網路購物分期付款設定錯誤」等話術，誘使民眾上當受騙，請民眾遇到類似情形應謹慎過濾查證、嚴防詐騙，若有發現疑似詐騙情形可撥打110或165查證。

詐騙集團

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