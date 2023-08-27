北市賓士女無照開車載3友人吃早餐 攔腰撞計程車影片曝光

林姓女子今天清晨開賓士車載3友人要去吃早餐，行經大安區路口時沒注意路況，攔腰撞上計程車，計程車不敵撞擊瞬間90度側翻倒地，警方獲報車禍趕抵，發現2車4人意識清醒，協助送醫，駕駛均無酒駕，卻意外發現林女沒有駕照，事後對她開罰。

警方今天早上6點4分獲報，大安路一段與敦化南路一段190巷口發生車禍趕抵，現場是賓士車跟計程車擦撞，計程車上沒有載客，駕駛陳姓男子（55歲）頭部撞傷送醫，而賓士車上則有4人，分別是駕駛林女（23歲）和乘客3人，均輕微擦挫傷。

2車共4人送醫，警方確認兩造駕駛均無酒駕，卻查出林女根本沒有駕照，違規上路，她供稱要載朋友去吃早餐途中發生意外，警方調閱監視器畫面釐清事發經過，初判林女行駛支道未讓幹道車先行，詳細肇事責任待後續進一步釐清，無照駕駛違規部分將依法開罰。