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恐怖影像曝！10多噸H鋼樑「頭頂驚悚射出」重砸保時捷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，昨下午5點多發生一輛載著固定式天車橫樑的聯結車，疑急煞造成6車連環追撞、1人受傷，還釀前方保時捷凱燕遭H型鋼柱砸中。現在後方行車記錄器曝光，H型鋼柱直接從頭頂飛出，不偏不倚重砸在前方保時捷凱燕上，畫面相當驚悚。

從保時捷後方車輛的行車記錄器畫面可見，當時前方疑似車流回堵，車速逐漸放慢，結果後方大貨車疑未保持安全距離，畫面一震慘遭追撞，沒想到隨後突然從頭頂噴飛一根巨大的H鋼樑，當場正中前方保時捷凱燕車頂，而該車夾在大貨車及保時捷之間，驚險躲過H型鋼柱，讓駕駛嚇破膽。

國道警察局第一公路警察大隊說明，勤務指揮中心昨下午5點28分接獲通報，國道2號西向6公里大竹交流道出口路段，有6部車追撞事故，立刻調派巡邏車前往處理，1名駕駛輕傷意識清楚，送林口長庚醫院。

初步調查，22歲的曾姓男子駕駛大貨車，行經該路段時前方車流回堵，曾男疑未保持安全距離急煞追撞前車，車上裝載H型鋼梁因捆紮未牢固，導致脫落波及前車而肇事，總計造成6台車追撞，其中劉姓駕駛輕傷，所幸無大礙，6車駕駛經施以酒測無酒駕，詳細肇事原因有待進一步釐清。

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，昨下午5點多發生6車追撞，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中。記者周嘉茹／翻攝
國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，昨下午5點多發生6車追撞，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中。記者周嘉茹／翻攝
後方車輛行車記錄器畫面曝光，追撞當下H型鋼柱當頭飛出重砸前方保時捷。圖／擷自「記者爆料網」影片
後方車輛行車記錄器畫面曝光，追撞當下H型鋼柱當頭飛出重砸前方保時捷。圖／擷自「記者爆料網」影片
所幸遭H型鋼柱砸中的保時捷駕駛僅輕傷。記者周嘉茹／翻攝
所幸遭H型鋼柱砸中的保時捷駕駛僅輕傷。記者周嘉茹／翻攝

保時捷 國道 行車記錄器

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