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海巡查獲10噸劣質菸絲 市值4000萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

海巡查獲的私菸工廠，光是扣案下腳料菸絲就逾10公噸。記者曾健祐／翻攝
海巡查獲的私菸工廠，光是扣案下腳料菸絲就逾10公噸。記者曾健祐／翻攝
海巡署台中查緝隊破獲雲林、台中兩處私菸上下游工廠，起獲逾十公噸菸絲，可製成八十萬包香菸，估計市值四千萬元。業者以自創品牌「白牌菸」銷售給移工或勞力階層，每包菸價四十至五十元，幾乎市價一半，海巡署逮捕四人到案，詢後依違反菸酒管理法送辦，另由市府財政局做行政裁罰。

海巡署最近接獲情資，指國內有業者私製劣質香菸牟取暴利，經長時間跟監，鎖定私菸製造工廠位置在雲林縣東勢鄉、台中市豐原區，報請雲林地檢署指揮偵辦。

蒐證顯示，業者為躲避追查，以肥料用途名義做掩護，從非洲、越南等地合法進口劣質菸葉的下腳料，在雲林、台中特意找偏僻農舍、廠房等據點作為私菸工廠。

海巡署查出，被告將製菸原料的進口申報、運輸、倉庫租賃、機具安置、菸品製造及包裝製程，分別設立斷點，再經裁切、捲菸、包裝及包膜工序，最後製成偽劣菸品，並鎖定勞動市場以低價賣出。一包白牌菸售價約四十至五十元，業者進口一公噸下腳料成本約八至十萬元，可製八萬包香菸。

調查發現，雲林工廠專責上游的菸絲烘焙、切碎，現場逮捕游姓男子，台中工廠為中游鋁箔包裝，現場抓到許姓、楊姓工人及一名越南籍逃逸移工，兩工廠互不認識，為躲避追查常變換地點，不排除上游仍有主腦指揮。

海巡署 雲林 私菸

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