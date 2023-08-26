專挑中老年人坑殺 竹市警破獲投資靈骨塔詐騙集團

靈骨塔投資詐騙案層出不窮，新竹市警察局第二分局昨天破獲以投資靈骨塔為詐欺手法的詐騙集團，集團首腦約40歲張姓男子以企業化模式經營，專挑中、老年人為主要詐騙目標，以話術誘騙對方投資靈骨塔可獲利翻倍，至少有6人受害，不法獲利高達600萬元，警方兵分多路緝獲詐騙集團成員6人，依詐欺罪嫌送辦。

竹市警方指出，該詐騙集團專門選定中、老年人為主要詐騙目標，派出「業務」與被害人頻繁互動博取信任，再以投資報酬高，轉售他人可獲取暴利為誘因，例如買1個靈骨塔9到12萬元，媒合「假買家」以20萬元的高價收購，吸引被害人上鉤進而掏錢投資。

有被害人被高價獲利沖昏頭，不斷加碼購入靈骨塔及其他殯葬產品，甚至將房產抵押變現後持續購買，詐騙集團在被害人有意出售時，再以買家有事、買家欲大量購買故需再多買商品等理由，反覆「坑殺」被害人。據了解，不法獲利高達600萬元。

竹市警方接獲報案後立即組成專案小組，經長期蒐證，見時機成熟，昨天在新竹縣、市等地同步執行拘提，緝獲詐騙集團成員6人，順利瓦解該集團。還進一步發現詐團運作模式企業化，不僅有教育訓練，也依員工績效給予獎金，並做為升職擔任幹部的依據。

新竹市警察局第二分局分局長林昆達呼籲，殯葬商品（包含生前契約、塔位，或另外包裝套組）絕不是投資商品，民眾勿心存僥倖，投資時須謹慎思考。民眾若碰到疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，防止被詐騙的機會。