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兩釣客南投清水溪沙洲釣魚 未注意遭溪洪圍困
南投縣兩名釣客昨天傍晚到竹山鎮清水溪釣魚，未料山區大雨導致下游溪水暴漲，受困沙洲，其中一人自行溯溪上岸，另一人仍被溪洪包圍，竹山消防分隊獲報後，利用雙節梯搭橋並以繩索作為防護，花了將近一小時，將受困釣客順利救出。
夏季氣候變化大，昨天下午竹山鎮地區晴朗無雨，兩名釣客相約到竹山鎮清水溪國道三號高架橋下方沙洲釣魚。未料，傍晚上游山區降下豪雨，兩人未注意到上游下雨，就已經被快速暴漲的溪水包圍。
南投縣消防局晚間7時接獲報案，由竹山分隊出動人車並攜帶水上救生裝備，並群呼義消搶救，並加派名間及集集分隊支援。
消防人員到達現場時，發現只剩一名釣客，還好，詢問後得知因為溪水逐漸消退，一名釣客熟悉清水溪水流分布，已經自行溯溪上岸，另一名釣客仍等待救援。
消防人員評估，釣客困在橋墩下方沙洲，因為水勢仍然相當湍急，救難人員決定利用雙節梯搭橋，以繩索作為安全防護，並在下游處設置攔截點，成功引領釣客脫困，完成救援任務。
南投縣消防局表示，夏季氣候變化大，河川、溪流下游看似無雨相當安全，但往往午後山區山區降下暴雨，下游溪水迅速暴漲。因此，到溪流活動就算當下氣候良好，仍應注意山區氣候狀況，以免溪水暴漲受困。
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