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影／高雄駕駛開國1飛來保麗龍砸凹車頭 怨警拖1個月才回應

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名駕駛上個月21日行經國道一號，前方貨車載滿保麗龍，突掉落往後飛，撞凹轎車前方還卡在車頭，後經人提醒才發現；當事人報警後，網路發文抱怨國道警察拖了1個月才回應，國道警指出，車禍每個環節需時間查證，1個月後回覆是正常，也提醒載貨車輛應繫緊貨物，以免發生危險。

高雄網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，尋求7月21日下午近4時許，開車經過國道一號的行車記錄器，原PO指出，當天駕車行經國道一號時，前方有一輛車的保麗龍掉落，導致他的轎車車前被撞凹，保麗龍也直接卡在車前。

原PO說，因當下視線問題沒看見，直到行駛了一段路程，經他人提醒才發現，事後保留保麗龍並報警，但國道警察拖了一個月才回應，原PO對警方指監視器保存的時間只有4到6小時的說法也提出質疑。

貼文引起網友討論，有網友驚訝指「車子也太脆弱了」、「自己的行車記錄器最可靠」；原PO回覆指，因為是硬的保麗龍，和一般保麗龍不同，且事發當下距離太遠，看不清貨車車牌。

對原PO的發文質疑，國道警察第五大隊警方表示，分隊受理案件後，需打陳報單給大隊部交通組申請調閱，交通組行文給高公局跟遠通，需花時間處理，行文寄出給國道警察局，警察局再發文給大隊，每個環節都需時間查證，1個月回覆算正常，處理人員通常會告知報案人所需時間。

警方指出，高工局的監視器CCTV影像可保存15天，當下可能員警是和民眾說記憶卡容量若不大，只能保存不到一天的影像，溝通有所誤會所致。

警方表示，依據高速公路及快速公路交通管制規則，貨車行駛高速公路及快速公路，裝載物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固。裝載砂石等粒狀物品，除應嚴密覆蓋外，並不得超出車廂高度。

警方指，若有違反上述規定者，可依據道路交通管理處罰條例第33條處駕駛人新台幣3000到6000元罰鍰。另依據「道路交通管理處罰條例」第30條規定，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人3000元到1萬8000罰鍰，並責令改正或禁止通行。

高雄市一名駕駛7月21日下午近4時許駕車行駛國道一號，前方突然飛來保麗龍，砸中轎車車頭後卡在車頭上。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名駕駛7月21日下午近4時許駕車行駛國道一號，前方突然飛來保麗龍，砸中轎車車頭後卡在車頭上。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名駕駛7月21日下午近4時許駕車行駛國道一號，前方貨車載運的保麗龍(左圖)突然飛來砸到轎車，保麗龍還卡在車頭。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名駕駛7月21日下午近4時許駕車行駛國道一號，前方貨車載運的保麗龍(左圖)突然飛來砸到轎車，保麗龍還卡在車頭。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名駕駛7月21日下午近4時許駕車行駛國道一號，前方突然飛來保麗龍（紅圈處），還卡在轎車車頭。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名駕駛7月21日下午近4時許駕車行駛國道一號，前方突然飛來保麗龍（紅圈處），還卡在轎車車頭。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名駕駛7月21日下午近4時許駕車行駛國道一號，前方載運保麗龍的貨車保麗龍未繫緊，砸中後方轎車。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名駕駛7月21日下午近4時許駕車行駛國道一號，前方載運保麗龍的貨車保麗龍未繫緊，砸中後方轎車。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

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