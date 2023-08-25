高雄女飲料店前摸走愛心箱 得手502元2小時落網全花光
王姓女子前天下午至高雄鳳山區一間飲料店佯裝買飲料，趁店員忙做他人飲料之際，順手偷走櫃台上的愛心零錢箱，得手502元，騎單車逃逸；警方獲報調監視器追查，2小時查獲王女通知到案，但贓款已買東西花光。
警方指出，前天下午接獲鳳山區光遠路一間飲料店員工報案，指稱櫃檯上的愛心零錢箱遭人偷竊，損失約502元，監視器錄下一名女子騎單車靠近櫃台，佯裝買飲料，趁店員忙碌做其他顧客飲料時，偷走櫃台上的零錢箱。
店家氣得向警方表示，偷走零錢箱真沒愛心；警方獲報後，擴大調閱沿線監視器追查竊賊去向，查獲是住鳳山區的王姓女子（48歲）涉案，通知她到案說明。
王坦承因欠債才偷零錢箱，偷來的502元已拿去還債並買日常花光，零錢箱已丟入鳳山溪，警詢後被依竊盜罪嫌函送偵辦。
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