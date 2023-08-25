特種吊車拋錨一車阻斷蘇花路廊4小時 上午7時40分搶通

1輛全吊車400T特殊車種沿蘇花路廊由南向北行駛，今日凌晨3時14分許駛經台9線120.7公里南澳路段，疑因零件故障無法前進，阻斷雙向道路；公路總局第四區養護工程處緊急封路，車主也聯繫台北拖吊業者，上午7時40分許恢復通行。

四工處指出，該吊車疑因車械傳動零件故障，在路中停止後滑退，四工處接獲通報後馬上通報宜蘭縣警局蘇澳分局，請警員協助交管，在蘇澳到南澳路段沿線LBS加強推播路況，並緊急封閉蘇澳、東澳及南澳鐵柵門只出不進。

由於該車屬於大型特殊車種，宜蘭並無噸位足夠的拖吊車，肇事車主遂聯繫台北拖吊業者調派2部大型車，約上午7時20分許到達，20分鐘後拖吊車先將該車拖離現場，移到台9線120公里處路側外，四工處解除鐵柵門管制，恢復通行。