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特種吊車拋錨一車阻斷蘇花路廊4小時 上午7時40分搶通

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

1輛全吊車400T特殊車種沿蘇花路廊由南向北行駛，今日凌晨3時14分許駛經台9線120.7公里南澳路段，疑因零件故障無法前進，阻斷雙向道路；公路總局第四區養護工程處緊急封路，車主也聯繫台北拖吊業者，上午7時40分許恢復通行。

四工處指出，該吊車疑因車械傳動零件故障，在路中停止後滑退，四工處接獲通報後馬上通報宜蘭縣警局蘇澳分局，請警員協助交管，在蘇澳到南澳路段沿線LBS加強推播路況，並緊急封閉蘇澳、東澳及南澳鐵柵門只出不進。

由於該車屬於大型特殊車種，宜蘭並無噸位足夠的拖吊車，肇事車主遂聯繫台北拖吊業者調派2部大型車，約上午7時20分許到達，20分鐘後拖吊車先將該車拖離現場，移到台9線120公里處路側外，四工處解除鐵柵門管制，恢復通行。

四工處表示，初步檢視公路設施沒有損壞，全吊車是否有違規事項待警方後續查證，呼籲民眾長途行車前再次檢查車輛狀況。

今日凌晨1輛特殊吊車在台9線120.7K故障，阻斷雙向道路4小時。圖／四工處提供
今日凌晨1輛特殊吊車在台9線120.7K故障，阻斷雙向道路4小時。圖／四工處提供
上午7時40分許拖吊業者將吊車移走，台9線蘇澳到南澳段恢復通行。圖／四工處提供
上午7時40分許拖吊業者將吊車移走，台9線蘇澳到南澳段恢復通行。圖／四工處提供

蘇澳 南澳 車主

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