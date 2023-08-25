趙建銘開法拉利擦撞機車 不影響假釋

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

陳水扁女婿趙建銘4月間假釋出獄，昨天上午傳出車禍意外。圖／本報資料照
陳水扁女婿趙建銘4月間假釋出獄，昨天上午傳出車禍意外。圖／本報資料照
前總統陳水扁女婿趙建銘昨天駕駛租賃法拉利超跑，行經台南東門路三段通往高速公路方向，疑超車與羅姓男子所騎的機車擦撞，無人受傷且均無酒駕，警方正釐清肇因；由於趙目前假釋在外，但律師分析其肇事屬於過失，並非故意犯罪，不至於影響假釋。

趙建銘因為台開股票內線交易案，被判刑三年八月定讞入獄服刑，前年十月入獄服刑一年半，今年四月廿一日假釋出獄，七月底在中西區開診所並擔任院長。詎料，他昨天要去麻豆新樓醫院看診途中發生車禍。

警方調查，昨天上午九點多，羅男騎電動機車沿東門路三段外側車道由西向東行駛時，與同向左後方趙建銘所駕駛的法拉利雙門超跑ROMA V8發生碰撞，機車踏板下方破裂，側身有撞痕，而法拉利保險桿有明顯刮痕，副駕駛座車門處有凹痕。

警方表示，據事故現場附近監視器畫面，可看到趙建銘跑車太靠右，疑因超車或閃車，進而與機車發生擦撞，碰撞發生後雙方均緩緩停靠路邊，等候警方採證。

刑法第七十八條規定，假釋中因故意犯罪，受逾六月有期徒刑之宣告確定者，撤銷其假釋。假釋中因故意更犯罪，受緩刑或六月以下有期徒刑之宣告確定，而有再入監執行刑罰之必要者，得撤銷其假釋。

律師侯信逸說，依車禍來看，過失成分較大，不至於影響趙建銘假釋資格。如果酒駕致人於死，就可能被判六月以上，喪失假釋資格。據了解，這非趙首次車禍上新聞，十多年前趙曾開賓士車在高速公路發生擦撞，也鬧上媒體版面。

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