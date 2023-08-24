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影／扁婿趙建銘法拉利擦撞Gogoro 畫面曝光
陳水扁女婿趙建銘上午開著租賃的法拉利跑車上班途間，在東門路三段往高速公路行駛，與Gogoro擦撞，驚險畫面曝光，從畫面看到趙建銘跑車太靠右，與機車發生擦撞，大小車均緩緩停靠路邊，等候警方前來採證。
據調查，這非趙建銘第1次出車禍上新聞，10多年前也曾開著賓士車在高速公路發生擦撞，因而鬧上媒體版面。
據了解，趙建銘租賃的法拉利車款是雙門跑車ROMA V8，行經東門路三段外側車道時，疑因超車，車身太靠右方，與機車發生擦撞。而機車踏板下方破裂，側身有撞痕，另法拉利保險桿有明顯刮痕，副駕駛座車門處有凹痕。
據指出，趙建銘所駕汽車廠牌Ferrari 2022 Roma V8，市價約1185萬元，車身座位，2門2＋2人座，引擎為渦輪增壓，V型8缸，32氣門，排氣量 3855cc。
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