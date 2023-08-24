琉球籍漁船日本外海遭火噬 10船員獲救家屬急盼政府伸援

在日本東南方公海作業的屏東琉球籍「旭承輝」漁船，昨晚船艙突然起火，因船體嚴重受損，船長決定棄船，2名台籍、8名印尼籍船員跳上救生艇，今晨由友船「鴻海239號」平安救起，另艘返航途中的友船正駛往接回，但臥鋪無法容納，船長家屬憂心大風浪恐造成船員危險，急盼府派巡護船艇協助分載。

東港漁業電台昨晚9時30分接獲「有吉德」號漁船的緊急海上救災通報，在日本東南方公海作業「旭承輝」船上突然發生大火，火勢猛烈，10名船員狀況不明，並提供「旭承輝」的定位座標；監控中心隨即連繫在附近作業的4艘台籍友船就近前往援救。

琉球區漁會說，因火勢太大，船體嚴重受損，船長決定棄船，2名台籍、8名印尼籍船員跳上救生艇，今天凌晨2時全部由最早趕至的友船「鴻海239號」救起，但該船需再作業一段時間，無法立即載船員返台，另艘返航途中的友船願意掉頭幫忙接回，估計要2天時間，但臥鋪無法再容納10人。