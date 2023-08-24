桃園驚傳虐嬰案 11月大女嬰遭懸空吊掛拉扯、摔頭

桃園平鎮驚傳托嬰中心虐嬰案，有家長在臉書爆料公社表示，家中11個月大女嬰8月初左腳有瘀青及舌頭受傷，經要求調閱監視器發現被教保人員用力的摔腿、打好幾下屁股，單腳懸空吊掛拉扯、用力摔頭等，經驗傷有腦震盪情形。桃園市社會局兒童托育科回應，目前該名教保員已停職，社會局也備分過去1個月的所有監視器畫面，將釐清是否有虐嬰行為。

有嬰兒媽媽控訴，8月7日將嬰兒送往該托嬰中心，8日發現左腳多處瘀青、15日舌頭受傷、21日下課回家發現左手臂內外側、右臉頰有多處瘀青，並請教保員多加留意。怎料22日在門口看到左手內側又多一個瘀青且顏色很深、回家又看到右眼角瘀青，下課是施暴老師抱出來，有詢問瘀青如何產生，老師告知不清楚，可能是玩的時候用到，並要求調閱監視器。

嬰兒媽媽指昨前往調閱22日午休影片，發現許多虐嬰片段，影片一開始看到嬰兒驚恐躲在牆角哭，教保員跟她對峙，並過去抓兩手臂拉起丟在毯子上，哄睡過程看到被很用力的摔腿、用力打好幾下屁股。

接續片段式看影片，看到教保員抓嬰兒單腳懸空吊掛拉扯、用力摔頭、打屁股打背、拋摔2次、用身體壓著嬰兒不讓她動，嬰兒只要頭抬起就大力用手壓，哄睡時力道拍到嬰兒整個人都在晃，過程中老師都很大力的摔寶寶，挪動時也只抓手臂、腳拉扯，足足被虐約1小時。

嬰兒爸爸詢問教保員是否有施暴，教保員無答覆。嬰兒媽媽說，經報警，警方現場確認影片確實有施暴情形，昨也帶去驗傷，左手臂內外側被捏被掐多處瘀青、右手手指被壓夾的傷、右臉頰瘀青、右眼角瘀青、腦震盪情形觀察。

女嬰媽媽說，近日嬰兒回家精神情緒異常無法睡覺，睡覺就驚恐尖叫推開她。之前送托時一直告知嬰兒睡覺比較淺眠難哄，中心也一直回覆，難睡的小孩遇到很多了，他們有很多辦法跟經驗，「你們的經驗是施暴嗎？」

兒童托育科表示，家長昨要求觀看托嬰中心影片，社會局也接獲通知前往稽查，初步發現影片中有一些拍打、拋接嬰兒情況，目前已複製1個月內所有監視器畫面，將花一個月內釐清，並了解是否有其他受虐兒及其他教保員有不當管教情況。