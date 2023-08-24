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影／驚悚畫面曝！五股7旬翁過斑馬線 BMW酒駕高速撞飛命危

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨4時許發生酒駕車禍，1輛BMW轎車轉彎時高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛，警方和救護車趕抵，連忙先將傷者送醫急救，肇事駕駛29歲洪姓男子酒測值高達每公升0.42毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，洪姓男子案發之前與朋友在台北市中山區喝酒，結束仍駕車搭載2男1女返回新北市，行經五股區芳洲八路、新城八路口，從監視器可看見車速很快，右轉後高速撞上走斑馬線過馬路的老翁，行人當場彈飛、BMW又往前滑行約20公尺才停下，擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀。

救護車連忙將老翁送至淡水馬偕醫院急救，目前仍昏迷命危，家屬表示不知道他要去哪裡，可能是晨起運動散步。肇事洪姓駕駛酒測值高達每公升0.42毫克，當場被警方逮捕，將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。車上3名乘客明知駕駛飲酒，依法開罰6千以上1萬5千元以下罰鍰。

BMW轎車右轉後，高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛。記者林昭彰／翻攝
BMW轎車右轉後，高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛。記者林昭彰／翻攝
消防隊趕抵，連忙將受傷的老翁送醫，目前仍命危昏迷搶救中。記者林昭彰／翻攝
消防隊趕抵，連忙將受傷的老翁送醫，目前仍命危昏迷搶救中。記者林昭彰／翻攝
肇事ＢＭＷ擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀，29歲洪姓駕駛酒測值高達0.42毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
肇事ＢＭＷ擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀，29歲洪姓駕駛酒測值高達0.42毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬偕醫院

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