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高雄女監44歲受刑人爆過勞亡 昨突臉色慘白昏迷…將解剖釐清

未注意前方紅燈 轎車追撞3輛機車 7人擦傷

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南仁德區傍晚下班時間發生一起追撞事故，62歲阮姓男子駕駛轎車載兩名家人行經中山路、文德路口，疑因煞車不及，追撞前方3輛停等紅燈的機車，轎車車頭嚴重凹損，阮男及兩名家人都受傷，機車騎士及乘客共4人手腳擦傷，除阮男外，6名傷者分送往市立醫院及成大醫院救治，肇事原因警方調查中。

據了解，今天傍晚5點左右，正值下班交通尖峰時刻，阮男駕駛的轎車由中山路往歸仁方向，行經文德路口，疑因前方路口紅燈，阮男的轎車煞車不及，連續追撞前方停等紅燈的3輛機車。

目擊民眾指出，當時接連聽到幾聲碰撞聲，就看到一陣粉塵飄過，3輛機車被撞倒地，機車騎士包括1名外送員，還有1名媽媽背著小孩，陸續走到路旁坐著檢視傷勢。

警方及救護人員到場，警方緊急疏導交通，轎車車頭凹陷、毀損嚴重，阮姓駕駛等7人受傷，大都屬於手腳擦撞傷，阮男未就醫，其餘6人都被送醫治療，案由警方處理中。

轎車因車頭凹陷、毀損嚴重，已派出拖吊車將車輛移離現場。記者李文德／翻攝
轎車因車頭凹陷、毀損嚴重，已派出拖吊車將車輛移離現場。記者李文德／翻攝
台南仁德區傍晚下班時間發生一起追撞事故，1輛轎車疑因煞車不及，追撞前方3輛停等紅燈的機車，造成7人輕傷。記者李文德／翻攝
台南仁德區傍晚下班時間發生一起追撞事故，1輛轎車疑因煞車不及，追撞前方3輛停等紅燈的機車，造成7人輕傷。記者李文德／翻攝

家人 機車騎士 外送員

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