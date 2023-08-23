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帶寵物結紮卻貓人永隔 竟是麻醉藥劑過敏所致

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市一名愛貓飼主陳小姐，日前帶愛貓到新北市境內動物醫院進行子宮卵巢摘除絕育手術，沒想到愛貓卻在手術後3天不幸離世，且愛貓術前評估檢查都屬正常，飼主無法接受絕育手術竟貓人永隔，怒向動保處提出醫療糾紛申訴，動保處轉介板橋區調解委員會，動物醫院同意捐款幫助流浪動物達成和解。

新北市這名飼主因為貓咪處於6、7個月齡發情期間，且新北市府規定寵物應進行節育手術，因此帶著身體健康的愛貓結紮，但愛貓術後3天內離卻離奇死亡，讓飼主痛不欲生向動保處申訴，之後雙方與獸醫師公會出席，判斷貓咪因施打麻醉藥劑產生過敏進而造成死亡。

飼主與動物醫院充分溝通後，理解任何手術都有存在風險，最後以動物醫院同意捐款幫助流浪動物達成和解。新北市動保處表示，現代越來越多人飼養寵物，而寵物生病時伴隨而來的看診與醫療過程也常衍生不少問題，例如醫療收費無法接受、對獸醫師的治療有疑義或針對治療效果不滿意等問題。

動保處自去年5月與板橋區調解委員會攜手合作，共同處理民眾寵物醫療糾紛申訴案件，目前已成功轉介5案，其中有4案雙方達成共識於現場和解。

愛貓死亡飼主痛不欲生向動保處申訴，雙方與獸醫師公會出席調解，判斷貓咪因施打麻醉藥劑產生過敏進而造成死亡。圖／新北市動保處提供
愛貓死亡飼主痛不欲生向動保處申訴，雙方與獸醫師公會出席調解，判斷貓咪因施打麻醉藥劑產生過敏進而造成死亡。圖／新北市動保處提供
新北市一名愛貓飼主陳小姐日前帶愛貓到新北市境內動物醫院進行子宮卵巢摘除絕育手術。示意圖。圖／新北市動保處提供
新北市一名愛貓飼主陳小姐日前帶愛貓到新北市境內動物醫院進行子宮卵巢摘除絕育手術。示意圖。圖／新北市動保處提供

獸醫師 手術

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