帶寵物結紮卻貓人永隔 竟是麻醉藥劑過敏所致

新北市一名愛貓飼主陳小姐，日前帶愛貓到新北市境內動物醫院進行子宮卵巢摘除絕育手術，沒想到愛貓卻在手術後3天不幸離世，且愛貓術前評估檢查都屬正常，飼主無法接受絕育手術竟貓人永隔，怒向動保處提出醫療糾紛申訴，動保處轉介板橋區調解委員會，動物醫院同意捐款幫助流浪動物達成和解。

新北市這名飼主因為貓咪處於6、7個月齡發情期間，且新北市府規定寵物應進行節育手術，因此帶著身體健康的愛貓結紮，但愛貓術後3天內離卻離奇死亡，讓飼主痛不欲生向動保處申訴，之後雙方與獸醫師公會出席，判斷貓咪因施打麻醉藥劑產生過敏進而造成死亡。

飼主與動物醫院充分溝通後，理解任何手術都有存在風險，最後以動物醫院同意捐款幫助流浪動物達成和解。新北市動保處表示，現代越來越多人飼養寵物，而寵物生病時伴隨而來的看診與醫療過程也常衍生不少問題，例如醫療收費無法接受、對獸醫師的治療有疑義或針對治療效果不滿意等問題。