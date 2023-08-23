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國道血滴子！轎車擋風玻璃遭鐵片砸破 女駕駛命大盼追肇事者

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

一名女駕駛8月17日下午3點9分駕車行經國道一號北上222.5公里北斗路段，前方突飛過來一塊鐵片，把其前方擋風玻璃都砸破，卡在玻璃上，影像相當驚悚，幸好驚駛並未受傷，車主也希望當時行經車輛可以提供相關行車記錄器資料供警方調查，找出肇事者。

天外飛來鐵片並非個案，去年在屏東台88快速道路也曾發生一起天外飛來鋼板案件，但駕駛的女老師被鐵片砸中頭而身亡，警方事後查出，肇事者是一輛曳引車的後軸前輔助鋼板脫落，掉落車道，又被後方車輛輾過噴飛，4.9公斤的鋼板砸破女教師的前擋玻璃。

而8月17日下午3點9分從台南北上的蕭姓女駕駛行經國道一號彰化北上222.5公里處時，一塊鐵片從前方噴飛砸中其副駕駛座前方玻璃，幸好女駕駛毫髮無傷，家人並將當時影音po網，希望該時段行經車輛可以提供相關行車記錄器。

蕭姓婦人當時是要駕車到台中看待產的女兒，事發時還淡定的開下交流道，雖車內都是碎玻璃，還慶幸自己沒受傷，且因為急著想去看女兒，到超商買了膠帶把前擋玻璃黏一黏，還想繼續開，但兒子得知後，要她趕緊向國道警察報案。

國道三隊表示，蕭姓女駕駛所駕駛的車輛前擋風玻璃被鐵片砸中後，女駕駛即報警，員林分隊巡邏車即接續處理，當事人也有申請調閱CCTV影像及ETC門架影像，國道三隊正調查中。

國道三隊也提醒民眾，行車前應將貨物捆紮牢固、嚴密覆蓋，勿超長超高超寬及超載，若發生掉落結果，將依道路交通處罰條例處3千元至1萬8千元罰鍰，若發生事故則可能有民事、甚至刑事責任。

一名女駕駛8月17日下午行經國道一號北上222.5公里北斗路段，前方突飛過來一塊鐵片，把其前方擋風玻璃都砸破，卡在玻璃上。圖／翻攝自臉書車禍事故肇責分析車禍調解群
一名女駕駛8月17日下午行經國道一號北上222.5公里北斗路段，前方突飛過來一塊鐵片，把其前方擋風玻璃都砸破，卡在玻璃上。圖／翻攝自臉書車禍事故肇責分析車禍調解群
一名女駕駛8月17日下午行經國道一號北上222.5公里北斗路段，前方突飛過來一塊鐵片，把其前方擋風玻璃都砸破，卡在玻璃上。圖／民眾提供
一名女駕駛8月17日下午行經國道一號北上222.5公里北斗路段，前方突飛過來一塊鐵片，把其前方擋風玻璃都砸破，卡在玻璃上。圖／民眾提供
一名女駕駛8月17日下午行經國道一號北上222.5公里北斗路段，前方擋風玻璃被鐵片砸破，女駕駛還以膠帶黏一黏想繼續開。圖／民眾提供
一名女駕駛8月17日下午行經國道一號北上222.5公里北斗路段，前方擋風玻璃被鐵片砸破，女駕駛還以膠帶黏一黏想繼續開。圖／民眾提供

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