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她堅信「阿土伯」股票投資 警熱心關懷竟被嗆「不領了」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

7旬萬姓婦人退休後熱衷投資，加入股市名人「阿土伯」Line群組，見他標榜股票代操穩賺不賠，陸續投入100多萬元，日前去銀行欲提領50萬加碼投資，行員關懷用途時，她稱裝潢房屋語焉不詳，懷疑她遇到詐騙報警。警察趕抵，萬婦還不相信被騙，妥協領了30萬元，所幸員警陪同回家苦口婆心說明、播阿土伯詐騙新聞影片，她才驚覺詐騙事實，頻頻感謝警方。

中正第一分局介壽路派出所4日中午11點多獲報，北市衡陽路的元大銀行疑有民眾遇到詐騙趕抵，萬姓婦人（79歲）稱要臨櫃提領50萬元，警方詢問用途，她說是裝潢房屋，警方再問裝修工人是誰？要怎麼給錢？她語焉不詳，無法清楚交代。

警方根據說詞，高度認定她遇到詐騙，孰料萬婦仍堅持不是詐騙，態度激動反問警察為什麼要管這麼多，甚至最後賭氣說「我不領錢了」，介壽路派出所長沈邵群認為這樣不是辦法，退一步，折衷讓她提領30萬元。

沈邵群跟巡佐施坤祥一起陪萬婦回家，透過閒聊方式突破心防，費勁一番功夫，她才透露領錢是要投資股票。警方查看她手機群組、投資APP，細問得知，她誤信詐團的代操股票、保證獲利話術，加入假冒股市名人阿土伯的Line群組，並下載「長和投資股份有限公司」軟體，配合儲值入金操作。

警方知悉萬婦已陸續投入100多萬元，又被詐團要求，若要提領獲利金額，需再繳納分成費、手續費50萬元，連忙告知「這就是詐騙，就算匯了50萬元還是拿不回來」，隨後播放假冒阿土伯的詐騙新聞影片，她終於打消加碼投資念頭。

萬婦經過一天沈澱，事後致電給警方說「還真的是詐騙，幸好有你們幫我」，頻頻感謝警方守住30萬元積蓄，警方也呼籲她來派出所製作100萬元詐騙筆錄，維護自身權益。

中正警第一分局表示，假投資詐騙手法多以假冒名人頭銜行騙，並配合「保證獲利、穩賺不賠」等話術來騙取民眾信任誘騙匯款，呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資管道，若有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案。

萬姓婦人至銀行提領了30萬元，經員警陪同回家，透過閒聊方式突破心防，並播阿土伯詐騙新聞影片，她才驚覺遇到詐騙，事後頻頻感謝警方。記者翁至成／翻攝
萬姓婦人至銀行提領了30萬元，經員警陪同回家，透過閒聊方式突破心防，並播阿土伯詐騙新聞影片，她才驚覺遇到詐騙，事後頻頻感謝警方。記者翁至成／翻攝
中正第一分局介壽路派出所長沈邵群（右）、巡佐施坤祥（左），日前幫忙攔阻30萬元詐騙案。
中正第一分局介壽路派出所長沈邵群（右）、巡佐施坤祥（左），日前幫忙攔阻30萬元詐騙案。

詐騙 警察

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