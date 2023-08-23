女學生騎YouBike到蘭潭 沿途都是上坡...體力不支中暑送醫

有名外地女學生騎YouBike到位於嘉市蘭潭風景區崇仁護專，她沒想到沿途都是上坡路段，加上天氣炎熱，終因體力不支坐在路旁，警、消據報到場發現女學生有中暑現象，由救護車協助送醫。近來YouBike成了民眾來嘉遊玩的交通工具，但蘭潭風景區都是上坡路段，外地民眾不了解騎上來對體力是一大考驗，其實嘉義市有電輔車版Youbike2.0E適合爬坡使用，可以利用。

嘉市長竹派出所日前接獲報案，有名女學生疑似中暑身體不適坐在路旁地上，警方立即趕赴現場，果然有名女學生坐在路旁人行道上。

她表示，從市區騎乘YouBike要去崇仁護專考試，但她沒想到沿途都是上坡路段，加上天氣炎熱，使得她體力透支感到身體不適，便急忙停在路旁，在人行道上有樹蔭的地方休息。

警方檢視女學生的額頭還在冒冷汗，疑似中暑，立即通知救護車到場，救護人員協助送往鄰近醫院治療後沒有大礙。事後警方幫忙歸還YouBike，並向她提醒近日白天戶外炎熱，外出時應注意自己的身體狀況，並隨時補充水分，避免意外發生。

嘉義市議員陳家平表示，崇仁護專嘉義市校區位於蘭潭風景區，從市區要到蘭潭風景區路段都是上坡路段，平常有運動習慣的他，偶而也會騎腳踏車到蘭潭風景區當作運動訓練，一般民眾在大熱天氣下騎腳踏車是對體力一大考驗。

市府表示，嘉市YouBike有145站，市區主要道路、景點都有設置，已是來嘉旅遊民眾的喜愛交通工具，其實另外有Youbike2.0E電輔車適合爬坡路段使用，可多加利用。