影／麗寶賽車場賽車起火 賽車手笑駁「死裡逃生」：從容離開沒事

麗寶賽車場昨天進行STS超級房車全國系列賽第三站賽程時，一輛賽車在維修區突然起火，賽車手從起火的賽車中走出，他今天在臉書幽默說，「本人從容不迫的離開車輛，被寫成燒成火球死裡逃生」，他說感謝所有協助搶救人員，這次有驚無險，是難忘的回憶。

這名賽車手表示，昨天車輛起火意外，聽說今天新聞播很大，他今天一早就接到很多朋友關心，他完全沒事，只是現場火勢看起來嚇人了點。

這是STS賽超級房車全國系列賽第三站，昨天在麗寶賽車場進行時，這名賽車手說，他在測試當天進入維修區，車輛突然起火，他感謝所有搶救人員和夥伴，他寫著「這站殘念，咱們第四站見」。