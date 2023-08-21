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超衰！401次太魯閣號半年兩度被撞 上次牛這次酒駕車

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導

由台東開往樹林的401車次太魯閣號，今天上午6時許行經花蓮佳民村平交道時，第4節車廂遭闖入軌道的轎車撞及凹陷，緊急停車。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專
由台東開往樹林的401車次太魯閣號，今天上午6時許行經花蓮佳民村平交道時，第4節車廂遭闖入軌道的轎車撞及凹陷，緊急停車。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專
台鐵401車次太魯閣列車今晨通過花蓮佳民村平交道時，被酒駕的林姓男子攔腰撞上，造成列車受損並嚴重延誤；這是401列次半年內第二次事故，3月底在花蓮富里和東竹間，401列次也曾撞上闖入軌道牛隻。而太魯閣號近年最重大事故，是2021年4月2日在花蓮大清水隧道撞上翻落軌道的工程貨卡車，造成49人罹難、200多人受傷。

401列次由台東發車北上，表定上午6時34分到花蓮、8時42分到台北，8時59分抵達終點站板橋，是平日花東人北上辦事、洽公的熱門車班，尤其是星期一，不少周末返鄉的花東人，也會搭這班車返回工作崗位。

今天上午，401次離開花蓮站不久，上午6時41分行經新城鄉佳民村平交道時，遭一輛白色自小客車侵入軌道從側面撞擊。鐵路警察初步調查，年約20歲的小客車林姓駕駛有酒精反應，酒測值0.3毫克，將依公共危險罪移送偵辦。

今年3月31日，401列次也曾發生事故。當天清晨5時34分經過花蓮富里和東竹間，因牛隻闖入軌道，列車煞車不及撞上，牛隻被彈飛路線死亡，列車第一車的車頭鼻頭蓋破裂凹陷。事故發生後立即通知鐵路警察局，並由工務段派員處理，列車行駛到花蓮站後，更換為普悠瑪編組，行車時間延誤57分鐘。

台鐵表示，3月底撞到侵入軌道牛隻後，第一時間已報警，不過列車受損程度小，沒有求償；今天的事故，小客車是撞斷遮斷桿後侵入軌道，撞上401次列車，初步評估有漏水漏油狀況，無法正常運作，是中度受損，將拖回花蓮機務段詳細檢查，盤點確切損毀情形，才能估算損失金額，再研議求償。

最讓國人記憶深刻且心痛的太魯閣號事故，是前年4月2日上午9時28分，發生在花蓮縣秀林鄉清水隧道北口，當時是清明連假第一天，承包台鐵工程的包商李義祥假日偷偷施工，貨卡車不慎翻落鐵軌，被408次太魯閣號撞上，造成49人罹難和200多人輕重傷。

李義祥一審被依過失致死、肇事逃逸、過失毀壞軌道、採購法、過失傷害、業務上文書登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法共8罪，判處合併應執行7年10月，已上訴二審中。

民事部分，台鐵就機務、工務、運務、電務、旅客損害等各方面損失，向李義祥、東新營造社、義祥工業社等人及合夥人求償9億多元，花蓮地院還在審理中。

台鐵太魯閣號0402事故死傷最嚴重的第七、八車廂，去年3月已移至台鐵富岡基地保存，盼能成員工警惕教材。圖／本報資料照片
台鐵太魯閣號0402事故死傷最嚴重的第七、八車廂，去年3月已移至台鐵富岡基地保存，盼能成員工警惕教材。圖／本報資料照片
台鐵401列次太魯閣號今年3月31日清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損。圖／鐵路警察局提供
台鐵401列次太魯閣號今年3月31日清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損。圖／鐵路警察局提供
台鐵401列次太魯閣號今年3月31日清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損。圖／鐵路警察局提供
台鐵401列次太魯閣號今年3月31日清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損。圖／鐵路警察局提供
台鐵401列次太魯閣號今年3月31日清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損。圖／鐵路警察局提供
台鐵401列次太魯閣號今年3月31日清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損。圖／鐵路警察局提供
台鐵401太魯閣號，今天行經花蓮佳民村平交道時遭轎車撞及，轎車幾乎全毀。記者王燕華／翻攝
台鐵401太魯閣號，今天行經花蓮佳民村平交道時遭轎車撞及，轎車幾乎全毀。記者王燕華／翻攝
2021年4月2日的台鐵太魯閣號列車出軌事故，共奪走49條人命造成213人輕重傷。圖／本報資料照片
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台鐵 太魯閣

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