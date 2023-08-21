太魯閣號遭酒駕撞 台鐵：列車漏水漏油初估無法正常運作
台鐵一輛台東開往樹林的401太魯閣列車，今晨行經花蓮佳安段時，遭一台闖入軌道的轎車撞擊，以致第4車廂凹陷，所幸火車上旅客無人受傷，轎車幾乎全毀，駕駛輕傷送醫。台鐵表示，列車及平交道損害情形彙整中，案由鐵警局花蓮路警所查處；目前遭撞列車仍在現場，初估除已無法正常運作，亦有漏水漏油狀況，待拖回花蓮機務段詳細檢查，盤點確切損毀情形，才能確切統計損失金額。
台鐵指出，今天上午6時44分，景美=北埔間佳民村平交道（K72+689），401次通過平交道時有異音，當時平交道作用正常，列車停車後，發現轎車撞斷遮斷桿侵入路線，從側邊第4車撞擊401次（太魯閣、TEP1009+1010），立即通報相關單位及救護車處理。
台鐵說，今天上午7時40分，由花蓮站開出401A接駁列車至現場，上午8時45分接駁完畢，列車上旅客均安，小轎車駕駛受傷送醫治療。
台鐵強調，台鐵列車當時已通過平交道，共8節車廂也通過幾乎一半，彼時轎車侵入，從側邊撞擊第4節車廂，並非平交道告警系統未發揮作用。
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