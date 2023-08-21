大清早酒駕開車撞太魯閣號 醉男涉公共危險罪送辦

台鐵401太魯閣號，在行經花蓮佳安段時遭轎車撞及，轎車幾乎全毀。記者王燕華／翻攝

台鐵第401列次太魯閣號列車今天北上，通過新城鄉佳民村平交道時，遭一輛白色自小客車侵入軌道從側面撞擊。鐵路警察初步調查，年約20歲的小客車林姓駕駛有酒精反應，酒測值0.3毫克，將依公共危險罪移送偵辦。

這起車禍發生在21日上午6時51分，小客車撞擊火車後停在原地，車頭撞爛；401列次太魯閣號不知道被撞，還開了3公里，失去動力停在北迴線景美平交道，經勘查發現第3及第4車廂受損，幸好車上370名旅客都沒受傷。

台鐵立即調派接駁列車從花蓮站出發，上午8時46分將所有旅客全部接駁繼續北上。

鐵路警察局花蓮分局獲報趕到現場調查，蒐證完成後放行。鐵警初步發現，小客車駕駛林姓男子有酒精反應，酒測值0.3毫克，後續依公共危險罪送辦。

鐵警再次宣導「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等措施，呼籲民眾酒後切勿心存僥倖駕駛車輛，並將持續藉由教育宣導、加強執法強度等面向，並結合飲酒場所等第三方力量加強防制酒後駕車，展現「酒駕零容忍」執法決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康