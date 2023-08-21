聽新聞
test
0:00 / 0:00
18歲護專女生暑假打工淪詐騙車手 搭高鐵北上收女醫120萬遭逮
18歲黃姓女護專生，暑假打工竟加入詐騙集團行騙，涉冒充「野村營業員」戴上詐團給的編號「0987」工作證，黃女從台南搭高鐵北上至兒童新樂園附近超商，向被害人李姓女醫師收取120萬現金，當場遭士林警分局查獲，依詐欺罪嫌送辦。
警方指出，黃女年僅18歲，就讀專科學校目前專三升專四，年齡換算也就是大學學制的大一新生，卻在暑假期間當詐騙車手，涉嫌至澎湖、金門等地取詐騙當車手，這次又從台南搭高鐵北上取款，先赴松山區取款後，又轉往兒童新樂園附近超商被害人見面。
文林派出所獲報，李姓女醫師加入臉書社團投資理財，陸續面交交付錢財70餘萬元，後來察覺有異8月初赴警局報案，警方與被害人合作約車手在基河路超商面交，當場查獲黃女前來面交，向被害人收取120萬元現金。警方當場查扣120萬元、作案用手機，及詐團給的野村營業員工作證，編號「0987」，也是諧音梗「你很白癡」
黃女落網辯稱，不知道自己加入的是詐騙集團，她只是想要工作賺錢。警方依據手機發現黃女交易取款紀錄頻繁，甚至前往澎湖、金門取款，全案依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦。
士林警分局長黃水願表示，警方高度重視青春專案及打詐工作，戮力保護莘莘學子以防受到詐騙集團利用吸收從事不法行為，士林分局青春專案迄今共計查獲詐欺案76件、犯嫌88人（成年犯嫌計73人、非行少年計15人）有效遏止詐團囂張氣焰，將持續識詐宣導，守護市民朋友財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言