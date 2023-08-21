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18歲護專女生暑假打工淪詐騙車手 搭高鐵北上收女醫120萬遭逮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

18歲黃姓護專生涉淪為詐團車手，收取120萬元現金遭警方逮捕。記者蕭雅娟／翻攝
18歲黃姓護專生涉淪為詐團車手，收取120萬元現金遭警方逮捕。記者蕭雅娟／翻攝

18歲黃姓女護專生，暑假打工竟加入詐騙集團行騙，涉冒充「野村營業員」戴上詐團給的編號「0987」工作證，黃女從台南搭高鐵北上至兒童新樂園附近超商，向被害人李姓女醫師收取120萬現金，當場遭士林警分局查獲，依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，黃女年僅18歲，就讀專科學校目前專三升專四，年齡換算也就是大學學制的大一新生，卻在暑假期間當詐騙車手，涉嫌至澎湖、金門等地取詐騙當車手，這次又從台南搭高鐵北上取款，先赴松山區取款後，又轉往兒童新樂園附近超商被害人見面。

文林派出所獲報，李姓女醫師加入臉書社團投資理財，陸續面交交付錢財70餘萬元，後來察覺有異8月初赴警局報案，警方與被害人合作約車手在基河路超商面交，當場查獲黃女前來面交，向被害人收取120萬元現金。警方當場查扣120萬元、作案用手機，及詐團給的野村營業員工作證，編號「0987」，也是諧音梗「你很白癡」

黃女落網辯稱，不知道自己加入的是詐騙集團，她只是想要工作賺錢。警方依據手機發現黃女交易取款紀錄頻繁，甚至前往澎湖、金門取款，全案依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦。

士林警分局長黃水願表示，警方高度重視青春專案及打詐工作，戮力保護莘莘學子以防受到詐騙集團利用吸收從事不法行為，士林分局青春專案迄今共計查獲詐欺案76件、犯嫌88人（成年犯嫌計73人、非行少年計15人）有效遏止詐團囂張氣焰，將持續識詐宣導，守護市民朋友財產安全。

18歲黃姓護專生涉淪為詐團車手。記者蕭雅娟／翻攝
18歲黃姓護專生涉淪為詐團車手。記者蕭雅娟／翻攝
18歲黃姓護專生（右）涉淪為詐團車手，在超商向被害人收取120萬元現金。記者蕭雅娟／翻攝
18歲黃姓護專生（右）涉淪為詐團車手，在超商向被害人收取120萬元現金。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙集團 車手

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