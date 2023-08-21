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花蓮轎車直衝行進間太魯閣號！車頭撞爛 路人救出頭昏駕駛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

今天上午一輛白色轎車撞擊401次太魯閣號，列車駕駛不知被撞，續行約3公里失去動力後，停在北迴線景美平交道，發現列車第3及第4車廂中遭自小客車撞擊。稍早監視器畫面曝光，白色轎車駕駛因酒駕，在佳民村平交道衝破平交道柵欄，直接撞上行進中的列車，事故造成轎車林姓駕駛輕傷送醫。

根據監視器畫面，太魯閣號北上行駛，列車已通過平交道約一半的位置，這時白色轎車不知何故突然衝破平交道柵欄，直接撞擊列車車廂下方。撞擊力過大車輛直接翻倒約180度，車頭全毀，太魯閣司機員不知道列車被撞繼續行駛三公里，直到失去動力才停下。

因撞擊聲大，附近路過民眾到白車旁，見駕駛座車門未受損，趕緊攙扶林姓駕駛下車，林男表情痛苦坐在路旁，而駕駛實施酒測後，酒測值0.3已超標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白色轎車直衝行進間太魯閣列車，造成列車與轎車毀損。影／翻攝台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書
白色轎車直衝行進間太魯閣列車，造成列車與轎車毀損。影／翻攝台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書
轎車駕駛（紅圈處）在路過民眾協助下從全毀轎車脫困， 蹲在鐵路旁。圖／讀者提供
轎車駕駛（紅圈處）在路過民眾協助下從全毀轎車脫困， 蹲在鐵路旁。圖／讀者提供
白色轎車車頭全毀，零件散落一地。記者王燕華／翻攝
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酒駕 太魯閣 台鐵

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