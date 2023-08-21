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花蓮酒駕轎車撞太魯閣號 列車司機員不知被撞續行3公里失去動力

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導

台鐵401次太魯閣號今天早上由台東開往樹林， 在早上6時42分行經花蓮佳安段時，列車駕駛發現有異聲，停車察看才發現第4車廂遭闖入軌道的自小客車撞到凹陷。警方表示，白色轎車侵入鐵道撞擊火車後停在原地，遭撞擊401次太魯閣號司機員不知被撞，續行約3公里失去動力，列車延誤至少100分鐘。

警消表示，到場發現肇事白色自小客車林姓駕駛已自行下車，初步酒測值達0.3毫克超標，林男受輕傷被送往慈濟醫院，詳細肇事原因等由鐵路警察局調查。

事故發生後，警方發現，遭撞擊401次太魯閣號不知被撞，續行約3公里失去動力後，停在北迴線景美平交道，列車第3及第4車廂中遭自小客車撞擊，幸列車上無人受傷。

根據現場民眾拍攝的影片，疑似是自小客車駕駛林男表情痛苦下車後坐在路邊，許多民眾驚嚇地看到轎車全毀，車頭已看不出樣貌，驚呼「剛有聽到很大的撞擊聲」、「怎麼會撞那麼嚴重」。

台鐵花蓮運務段指出，401次太魯閣號通過佳民村平交道，有一輛白色轎車由西往東側撞列車車廂，是不是闖平交道要由鐵警調查，平交道是否損壞還需要電務段評估，目前該段鐵路單線雙向行駛。台鐵也派出普悠瑪接駁旅客，受影響的班次與旅客人數還要進一步統計。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白色自小客車在佳民平交道撞到太魯閣列車，駕駛受傷送醫。圖／花蓮縣消防局提供
白色自小客車在佳民平交道撞到太魯閣列車，駕駛受傷送醫。圖／花蓮縣消防局提供
白色自小客車在佳民平交道撞到太魯閣列車，導致鐵路單線雙向行駛。記者王燕華／翻攝
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台鐵派出普悠瑪接駁旅客，受影響的班次與旅客人數還要進一步統計。記者王燕華／翻攝
台鐵派出普悠瑪接駁旅客，受影響的班次與旅客人數還要進一步統計。記者王燕華／翻攝
白色自小客車車頭全毀，零件散落一地。記者王燕華／翻攝
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太魯閣 台鐵 酒駕

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