高雄2正妹女警七夕求月老幫找另一半 成敗這裡揭曉

假愛情交友詐騙被列前10大常見詐欺手法，高市警局以外送哏拍七夕防愛情詐騙影片，找來刑大2名不到30歲的前後期正妹偵查佐到廟裡拜求月老幫找另一半，兩警身高超過170公分，是刑事界長腿妹，搭配3帥警演出的南韓歐巴、肌肉男及股海導師，點出網路交友風險，影片令人會心一笑。

高市警局七夕情人節前夕發布一則點出網路交友風險性的影片，影片敘述兩名正妹到月老廟求愛情，以有拜有保佑的諧音「5berbee」複製外送平台口號，詮釋穿插現代人利用各種網路平台交友的現況，提醒追求真愛的人，應睜大眼睛小心各類型的詐騙手法，否則人財兩失。

影片請來高雄警界的正妹和帥哥擔綱演出，扮演兩名正妹求愛情的高市刑大偵查佐鍾佩吟警專31期、29歲，身高有175公分，曾經參與破獲百萬詐欺案；另一女警曾梅昭警專32期、28歲，身高171公分，兩人是高雄刑事界的長腿正妹。

鍾、曾2人在影片拜月老求愛情，3名帥警黃信翔、李國旭、張翰瑋則扮演南韓歐巴、肌肉男及股海導師，提醒民眾網路找真愛陷阱多，勿被照片騙了。影片一出吸引關注，還有網友好奇提問影片的女生很漂亮，是女警還是模特兒。

警方指出，交友詐騙有許多共通點，可注意一些關鍵詐騙行為，例居住國外無法輕易見面、在國外長大但中文打字卻很流利、從事令人稱羨的工作或塑造高知識分子形象、佯裝要結婚、甜喊親愛的，談話最後要求匯款解危等。

警方也提醒交友型詐騙常見三大因素，對方談到金錢務必當心，未見面前都是假的，越是條件完美的對象越可能是甜蜜陷阱；呼籲時下網路交友管道繁多，追求幸福宜謹慎小心，以免得不償失。

高市警局以外送哏拍七夕防愛情詐騙影片，找來刑大長腿正妹偵查佐鍾佩吟（右）、曾梅昭（左）扮演拜求月老尋找另一半的女子，教育民眾識別愛情詐騙手法。圖／高市警局提供 高市警局以外送哏拍七夕防愛情詐騙影片，找來刑大2名不到30歲的前後期正妹偵查佐到廟裡拜求月老幫找另一半。圖／高市警局提供 高市警局以外送哏拍七夕防愛情詐騙影片，找來刑大2名不到30歲的前後期正妹偵查佐到廟裡拜求月老幫找另一半。圖／高市警局提供 高市警局以外送哏拍七夕防愛情詐騙影片，找來刑大長腿正妹偵查佐鍾佩吟教育民眾識別愛情詐騙手法。圖／高市警局提供 高市警局以外送哏拍七夕防愛情詐騙影片，找來刑大長腿正妹偵查佐鍾佩吟（右）、曾梅昭（左）扮演拜求月老尋找另一半的女子，教育民眾識別愛情詐騙手法。圖／高市警局提供