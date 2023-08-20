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萬華2老婦清茶館狹路相逢 她爆氣搶200元鈔票...大驚：是重大刑案

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

8旬李姓老婦日前在清茶館巧遇7旬李姓婦人，看到他跟朋友高談闊論，手中又拿著鈔票，想起對方有一萬元債務未繳清，直接抽走她手上2張百元鈔票離去，對方憤怒報案「搶奪」，警方在附近桌遊社找到涉嫌人李婦，她大驚「怎麼這種事情要找警察」，警方告知是獲報搶奪罪，屬重大刑案，不論金額都會積極偵辦。

萬華警方16日晚上6點半獲報，李姓婦人（75歲）稱遭李姓老婦（82歲）搶走身上財物，員警到場了解，得知是200元被搶了，調閱監視器畫面，一小時內在附近桌遊社找到涉案的李婦。

李婦供稱，大概十年前對方跟她借1萬元要週轉，但根本沒有還清，對此，借錢的李婦坦承有此事，但強調錢早就已還清，警方詢問得知，雙方是麻將打牌時認識，但日後少有聯絡，詢問涉案的李婦是否相關借據，她說有但卻始終拿不出來，警詢後依強制、搶奪罪嫌函送台北地檢署偵辦。

萬華警分局呼籲，民眾如有糾紛問題，應循正當法律途徑調解處理，切莫因一時衝動，以不正方法處置，問題不但沒有解決，反被法辦。

台北市萬華區日前發生「200元搶奪案」，警方一小時內找到涉嫌人，了解案情後認定屬財務糾紛，警詢後依強制、搶奪罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區日前發生「200元搶奪案」，警方一小時內找到涉嫌人，了解案情後認定屬財務糾紛，警詢後依強制、搶奪罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝

老婦 鈔票 桌遊

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