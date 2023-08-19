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桃園欣興電子再傳火警！濃煙直竄天際 出動大批人車灌救

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

印刷電路板（PCB）生產商、上市公司欣興電子（3037）位於桃園市桃園區的大誠廠，今天下午3點多，廠房4樓突然傳出火警，由於現場多為易燃物品，火勢一發不可收拾，桃市消防局據報，派出大批人車前往灌救，所幸廠內無人員受困或受傷，火勢在起火後76分鐘獲得控制，最後順利於傍晚5點10分完全撲滅，至於起火原因及財物損失仍待火調科人員調查。

119勤指中心今午3點24分據報，位於桃園區大誠路欣興電子大誠廠發生火警，由於廠房內堆積儲存大量化學品，火舌與濃煙竄上天際，立刻派遣第一救災救護大隊大林分隊前往，由小隊長蘇志豐指揮，率19輛消防車、1輛機車及3輛救護車共56名救難救護人員前往灌救。火勢在下午4點40分獲得控制，並在5點多順利撲滅，目前仍持續處理殘火中。

桃市消防局表示，起火地點是棟地上4層樓的鋼筋混凝土建築，起火點在最頂樓，現場燃燒室內儲存室的化學品，燃燒面積仍待計算，所幸無人員受困，至於起火原因，以及財物損失金額尚待清算。

印刷電路板（PCB）生產商、上市公司欣興電子（3037）位於桃園市桃園區的大誠廠，今天下午3點多驚傳火警，火勢在傍晚5點10分撲滅，起火原因和財物損失待估算。記者陳恩惠／翻攝
印刷電路板（PCB）生產商、上市公司欣興電子（3037）位於桃園市桃園區的大誠廠，今天下午3點多驚傳火警，火勢在傍晚5點10分撲滅，起火原因和財物損失待估算。記者陳恩惠／翻攝
印刷電路板（PCB）生產商、上市公司欣興電子（3037）位於桃園市桃園區的大誠廠，今天下午3點多驚傳火警，火勢在傍晚5點10分撲滅，起火原因和財物損失待估算。記者陳恩惠／翻攝
印刷電路板（PCB）生產商、上市公司欣興電子（3037）位於桃園市桃園區的大誠廠，今天下午3點多驚傳火警，火勢在傍晚5點10分撲滅，起火原因和財物損失待估算。記者陳恩惠／翻攝
印刷電路板（PCB）生產商、上市公司欣興電子（3037）位於桃園市桃園區的大誠廠，今天下午3點多驚傳火警，火勢在傍晚5點10分撲滅，起火原因和財物損失待估算。記者陳恩惠／翻攝
印刷電路板（PCB）生產商、上市公司欣興電子（3037）位於桃園市桃園區的大誠廠，今天下午3點多驚傳火警，火勢在傍晚5點10分撲滅，起火原因和財物損失待估算。記者陳恩惠／翻攝

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