迪化街8層大樓火災 傳「百年古蹟遭祝融」證實是烏龍
台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因；由於迪化街部分店屋是古蹟，案發後外傳「百年古蹟遭祝融」，經查已證實火災與古蹟無關。
台北市消防局表示，今午12時57分獲報，迪化街一段一棟8層樓建築的6樓冒出火舌，立刻派出消防車27輛、救護車2輛、消防員74人到場撲救，水線穿過迪化街騎樓，從藥鋪店家後門直通起火的住宅大樓，射水撲救。火勢於下午1時35分撲滅，確定現場無人受困、傷亡，起火原因調查中。
轄區警方表示，獲報後派員交管，同步聯繫起火屋主，經查該建築6樓有4組租客，皆順利取得聯繫，確定租客平安無事，將持續調查確切案發經過。
由於迪化街老藥鋪林立，部分店屋是市定古蹟，案發後一度傳出有古蹟遭燒毀，對此警消表示，起火建築是住宅大樓，與迪化街側店家未連通、不同棟，只是撲救火勢時水線穿過店屋靠近大樓射水，且該處店屋也並非古蹟。
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