迪化街8層大樓火災 傳「百年古蹟遭祝融」證實是烏龍

台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因；由於迪化街部分店屋是古蹟，案發後外傳「百年古蹟遭祝融」，經查已證實火災與古蹟無關。

台北市消防局表示，今午12時57分獲報，迪化街一段一棟8層樓建築的6樓冒出火舌，立刻派出消防車27輛、救護車2輛、消防員74人到場撲救，水線穿過迪化街騎樓，從藥鋪店家後門直通起火的住宅大樓，射水撲救。火勢於下午1時35分撲滅，確定現場無人受困、傷亡，起火原因調查中。

轄區警方表示，獲報後派員交管，同步聯繫起火屋主，經查該建築6樓有4組租客，皆順利取得聯繫，確定租客平安無事，將持續調查確切案發經過。