快訊

躲不過被電氣化的命　Lamborghini純電概念作Lanzador GT對外亮相！

影／鬼門開第4天！高雄通緝犯昨撞警逃逸 今再衝陽台詭異墜6樓身亡

一堆人中！蘋果官方警告iPhone充電「放3位置」很危險：恐引發火災

迪化街8層大樓火災 傳「百年古蹟遭祝融」證實是烏龍

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因；由於迪化街部分店屋是古蹟，案發後外傳「百年古蹟遭祝融」，經查已證實火災與古蹟無關。

台北市消防局表示，今午12時57分獲報，迪化街一段一棟8層樓建築的6樓冒出火舌，立刻派出消防車27輛、救護車2輛、消防員74人到場撲救，水線穿過迪化街騎樓，從藥鋪店家後門直通起火的住宅大樓，射水撲救。火勢於下午1時35分撲滅，確定現場無人受困、傷亡，起火原因調查中。

轄區警方表示，獲報後派員交管，同步聯繫起火屋主，經查該建築6樓有4組租客，皆順利取得聯繫，確定租客平安無事，將持續調查確切案發經過。

由於迪化街老藥鋪林立，部分店屋是市定古蹟，案發後一度傳出有古蹟遭燒毀，對此警消表示，起火建築是住宅大樓，與迪化街側店家未連通、不同棟，只是撲救火勢時水線穿過店屋靠近大樓射水，且該處店屋也並非古蹟。

台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因。記者李隆揆／翻攝
台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因。記者李隆揆／翻攝

迪化街 古蹟 建築 火災

延伸閱讀

北市迪化街8層樓建築竄火 警消全力撲救

古蹟一度險淪法拍 花蓮港高球俱樂部規畫活化使用

夏威夷災難性野火逾百人喪命 罪魁禍首疑指向「它」

竹北氣爆大樓結構鑑定出爐 報告評估結構安全無疑慮

相關新聞

影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

還路於民遊行前一日，新北市一輛台北客運公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，82歲林姓男子依行人燈號走在行人穿越道...

離奇命案？高雄女楠梓加工區倒臥路旁 警方證實為誤傳

高雄楠梓今天中午74歲女性長者在家中過世，卻有媒體誤傳命案，指稱她人倒臥楠梓加工區路旁離奇身亡，經現場員警證實，該長者女...

迪化街8層大樓火災 傳「百年古蹟遭祝融」證實是烏龍

台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因；由於迪化街部分店屋...

疑疾病受苦多年 調查局桃園市處調查官輕生

調查局桃園市處調查官翁世威，多年來疑飽受疾病困擾，今早由妻子陪同去醫院複診拿藥後，回到中壢住家沒多久，上午11點多獨自從...

疑因路況不熟 桃園大溪7旬翁撞護欄車輛翻覆

桃園1名70歲的孫姓老翁疑因路況不熟，開車行經大溪永昌路與南興路一段時，不慎擦撞護欄，導致車輛翻覆，所幸孫翁無受傷，並無...

新北公車左轉輾斃82歲翁 交通局：罰業者最高9萬元

新北市中和區今發生公車左轉時疑未注意停讓行人，碾到一名82歲老翁，當場無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。肇事邱姓女公車司機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦