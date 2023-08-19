新北公車左轉輾斃82歲翁 交通局：罰業者最高9萬元
新北市中和區今發生公車左轉時疑未注意停讓行人，碾到一名82歲老翁，當場無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。肇事邱姓女公車司機酒測值零，警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署。新北交通局表示，由於台北客運管理駕駛員有疏失，致使造成重大事故，依公路法對業者開罰最高罰款9萬元，並暫時停職該司機至少3月以上。
交通局表示，事發後台北客運已派員到醫院慰問，先給家屬5萬元慰問金，後續賠償業者也將會全權負責；另因為司機左轉沒有停讓行人，業者管理駕駛員有疏失，致使造成重大事故，將依照公路法對客運業者開罰9萬元，並將駕駛停職至少3月以上，後續由警察單位或監理單位，調查是否需要吊銷駕照。
警方初步調查，82歲林姓男子全身多處挫傷，頭部重創，經搶救後仍不幸身亡，公車司機疑似轉彎時未依規定停讓行人，導致撞到行走在行人斑馬線的林姓男子，邱女酒測值為零，警詢後依過失致死罪嫌移送。
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