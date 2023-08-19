快訊

躲不過被電氣化的命　Lamborghini純電概念作Lanzador GT對外亮相！

影／鬼門開第4天！高雄通緝犯昨撞警逃逸 今再衝陽台詭異墜6樓身亡

一堆人中！蘋果官方警告iPhone充電「放3位置」很危險：恐引發火災

新北公車左轉輾斃82歲翁 交通局：罰業者最高9萬元

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市中和區今發生公車左轉時疑未注意停讓行人，碾到一名82歲老翁，當場無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。肇事邱姓女公車司機酒測值零，警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署。新北交通局表示，由於台北客運管理駕駛員有疏失，致使造成重大事故，依公路法對業者開罰最高罰款9萬元，並暫時停職該司機至少3月以上。

交通局表示，事發後台北客運已派員到醫院慰問，先給家屬5萬元慰問金，後續賠償業者也將會全權負責；另因為司機左轉沒有停讓行人，業者管理駕駛員有疏失，致使造成重大事故，將依照公路法對客運業者開罰9萬元，並將駕駛停職至少3月以上，後續由警察單位或監理單位，調查是否需要吊銷駕照。

警方初步調查，82歲林姓男子全身多處挫傷，頭部重創，經搶救後仍不幸身亡，公車司機疑似轉彎時未依規定停讓行人，導致撞到行走在行人斑馬線的林姓男子，邱女酒測值為零，警詢後依過失致死罪嫌移送。

新北市公車今上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁遭碾送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市公車今上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁遭碾送醫不治。記者王長鼎／翻攝

公車 車禍

延伸閱讀

影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

賓士走外側等右轉遭垃圾車撞 交通局點一關鍵指他的錯

南市郭綜合醫院門口行穿線「非法劃設」 騎士批吸金陷阱

新北公車左轉未停讓行人 8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡

相關新聞

北市迪化街8層樓建築竄火 警消全力撲救

台北市大同區迪化街一處8層樓民宅今午發生火災，警消獲報倒場撲救，初步已控制火勢，尚未發現人員傷亡，持續滅火、清點中。

大遊行前夕行人命喪斑馬線驚動交通部 主辦單位再發聲、王國材回應了

「還路於民大遊行」明天凱道登場，訴求交通零死亡目標。諷刺的是，新北市一輛公車今天上午在中和區路口左轉時，疑未注意停讓行人...

離奇命案？高雄女楠梓加工區倒臥路旁 警方證實為誤傳

高雄楠梓今天中午74歲女性長者在家中過世，卻有媒體誤傳命案，指稱她人倒臥楠梓加工區路旁離奇身亡，經現場員警證實，該長者女...

影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

還路於民遊行前一日，新北市一輛台北客運公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，82歲林姓男子依行人燈號走在行人穿越道...

車手教戰守則：服裝整齊談吐文雅 喪偶老婦遭詐40萬罵「真夭壽！」

台南市一位7旬老婦禍不單行，8月初才遭逢喪偶之痛，又被詐騙集團當成肥羊，以假檢警手法騙財，上門面交取款的車手，還嚴格要求...

扶老人走斑馬線卻遭上網公審「裝好人」 董至成道歉 網讚高EQ

「爆怨2公社」臉書社團有駕駛人PO行車紀錄器影片，氣罵老人闖紅燈慢慢走斑馬線，還有「大學生裝好人」扶老人。眼尖網友發現，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦