快訊

躲不過被電氣化的命　Lamborghini純電概念作Lanzador GT對外亮相！

影／鬼門開第4天！高雄通緝犯昨撞警逃逸 今再衝陽台詭異墜6樓身亡

一堆人中！蘋果官方警告iPhone充電「放3位置」很危險：恐引發火災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扶老人走斑馬線卻遭上網公審「裝好人」 董至成道歉 網讚高EQ

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

「爆怨2公社」臉書社團有駕駛人PO行車紀錄器影片，氣罵老人闖紅燈慢慢走斑馬線，還有「大學生裝好人」扶老人。眼尖網友發現，發文者質疑的「假好人」其實是藝人董至成，且老人並未闖紅燈。董至成親自留言，「如果有擋到跟您道個歉，耽誤到您的時間很抱歉」。

一名滿頭銀髮的阿嬤淋雨走斑馬線（ https://udn.com/news/story/120911/7379137 ），她後方一名撐紅傘的男子見狀，走下人行道，攙扶老人過馬路，並用身體擋住來車，手勢示意車輛停等，過15秒後駕駛人開車往前行駛。

發文的網友在「爆怨2公社」公布影片和截圖表示，「真的會被汽機車禮讓行人新制氣到，禮讓行人不是這樣用的吧，前幾天趕著上班遇到一個老人闖紅燈慢慢走，然後又跑出一個像是大學生的裝好人日行一善，整條馬路都給你們玩就好啦！誰家長輩不回去好好孝順放在路上自己散步麻煩帶回去好嗎？什麼爛行人霸王條款根本妨礙交通影響他人，害我上班遲到被扣一小時薪水，暑假到了三寶真的特別多，愈想愈氣！PO上來讓你紅！超想提告的」。

不過，實際查看行車紀錄器影片，可以發現該名阿嬤在還是綠燈時就已經踏上斑馬線，並無闖紅燈。

該篇文章也讓董至成親自留言，「真的是我咧，我當天從亞東醫院要回家，當日午後大雨，扶了走路不太方便的阿姨過馬路，當時行人綠燈通行，因為她行動不便，下大雨又不好行走才變紅燈，如果有擋到跟您道個歉，耽誤到您的時間很抱歉」。

網友盛讚董至成的暖心行動，網友說，「本人被釣出來了欸」、「真的很像大學生唷！感謝你的善舉！讚」、「董哥好客氣又好暖」、「你做的事情沒有錯，該檢討的是沒有同情心的駕駛人」、「董哥最近瘦很多，都變大學生了」、「不是您的錯，剛好就扶著老人家過馬路，一樣都會有福報」、「不懂為什麼要跟這種人道歉？這樣只會讓他們更為所欲為」、「董哥EQ太棒了」。

董至成親自留言，「如果有擋到跟您道個歉，耽誤到您的時間很抱歉」。圖／取自「爆怨2公社」臉書社團
董至成親自留言，「如果有擋到跟您道個歉，耽誤到您的時間很抱歉」。圖／取自「爆怨2公社」臉書社團
一名滿頭銀髮的阿嬤淋雨走斑馬線，藝人董至成主動攙扶過馬路，並用身體擋住來車。圖／取自「爆怨2公社」臉書社團
一名滿頭銀髮的阿嬤淋雨走斑馬線，藝人董至成主動攙扶過馬路，並用身體擋住來車。圖／取自「爆怨2公社」臉書社團

董至成

延伸閱讀

大遊行前夕行人命喪斑馬線驚動交通部 主辦單位再發聲、王國材回應了

新北公車左轉未停讓行人 8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡

駕駛趕上班怒罵男子扶老人過馬路「裝好人」 目擊者曝：罵到資深藝人

新竹男過馬路故意蹲下製造車未讓行人假象 警方要查了

相關新聞

影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

還路於民遊行前一日，新北市一輛台北客運公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，82歲林姓男子依行人燈號走在行人穿越道...

離奇命案？高雄女楠梓加工區倒臥路旁 警方證實為誤傳

高雄楠梓今天中午74歲女性長者在家中過世，卻有媒體誤傳命案，指稱她人倒臥楠梓加工區路旁離奇身亡，經現場員警證實，該長者女...

迪化街8層大樓火災 傳「百年古蹟遭祝融」證實是烏龍

台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因；由於迪化街部分店屋...

疑疾病受苦多年 調查局桃園市處調查官輕生

調查局桃園市處調查官翁世威，多年來疑飽受疾病困擾，今早由妻子陪同去醫院複診拿藥後，回到中壢住家沒多久，上午11點多獨自從...

疑因路況不熟 桃園大溪7旬翁撞護欄車輛翻覆

桃園1名70歲的孫姓老翁疑因路況不熟，開車行經大溪永昌路與南興路一段時，不慎擦撞護欄，導致車輛翻覆，所幸孫翁無受傷，並無...

新北公車左轉輾斃82歲翁 交通局：罰業者最高9萬元

新北市中和區今發生公車左轉時疑未注意停讓行人，碾到一名82歲老翁，當場無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。肇事邱姓女公車司機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦