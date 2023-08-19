扶老人走斑馬線卻遭上網公審「裝好人」 董至成道歉 網讚高EQ

「爆怨2公社」臉書社團有駕駛人PO行車紀錄器影片，氣罵老人闖紅燈慢慢走斑馬線，還有「大學生裝好人」扶老人。眼尖網友發現，發文者質疑的「假好人」其實是藝人董至成，且老人並未闖紅燈。董至成親自留言，「如果有擋到跟您道個歉，耽誤到您的時間很抱歉」。

一名滿頭銀髮的阿嬤淋雨走斑馬線（ https://udn.com/news/story/120911/7379137 ），她後方一名撐紅傘的男子見狀，走下人行道，攙扶老人過馬路，並用身體擋住來車，手勢示意車輛停等，過15秒後駕駛人開車往前行駛。

發文的網友在「爆怨2公社」公布影片和截圖表示，「真的會被汽機車禮讓行人新制氣到，禮讓行人不是這樣用的吧，前幾天趕著上班遇到一個老人闖紅燈慢慢走，然後又跑出一個像是大學生的裝好人日行一善，整條馬路都給你們玩就好啦！誰家長輩不回去好好孝順放在路上自己散步麻煩帶回去好嗎？什麼爛行人霸王條款根本妨礙交通影響他人，害我上班遲到被扣一小時薪水，暑假到了三寶真的特別多，愈想愈氣！PO上來讓你紅！超想提告的」。

不過，實際查看行車紀錄器影片，可以發現該名阿嬤在還是綠燈時就已經踏上斑馬線，並無闖紅燈。

該篇文章也讓董至成親自留言，「真的是我咧，我當天從亞東醫院要回家，當日午後大雨，扶了走路不太方便的阿姨過馬路，當時行人綠燈通行，因為她行動不便，下大雨又不好行走才變紅燈，如果有擋到跟您道個歉，耽誤到您的時間很抱歉」。