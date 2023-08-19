潛水教練救學員 左腳遭螺旋槳斷掌

吳姓潛水教練為救人將學員的頭往下壓，自己的左腳掌反被漁船螺旋槳打斷。記者游明煌／翻攝 基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，昨天有潛水學員被海流漂移，誤入長潭里漁港航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教練眼見學員往上浮，擔心被船撞到，吳將學員頭往下壓，但他的腳浮起，左腳掌被船的螺旋槳打斷，潛水人員半個多小時後找回斷掌，緊急送醫救治設法接回。

消防局昨中午獲報，吳姓潛水教練（41歲）左腳掌被漁船的螺旋槳打斷，救護車趕至將意識清楚但鮮血直流的吳男送往基隆長庚醫院，其他潛水人員找了半個多小時找到斷掌。

據潛人員指出，吳姓潛水教練當時眼見一名學員頭冒出來，擔心被船撞到，吳將學員頭往下壓，但他的腳浮起，左腳掌被船的螺旋槳打斷。

市府產發處長林鼎超表示，潛水人是在封鎖區域外下水，因被海流漂到航道，斷掌已找到，希望可以接回來。

資深潛水教練王國昌說，潛水人員都會帶指北針，如果發偏離原本潛水的地點就要趕緊修正，一般漁船經過航道時速度並不會太快，而且引擎及螺旋槳發出的聲音很大，應該還有點距離時就聽得到，聽到聲音就不可以浮出水面，要往下做避險動作。

王國昌說，等船過了之後，可以將浮力袋打出水面，這時人還在水下，可以提醒可能的第二艘、第三艘船經過時看到，知道水面下有人，才不會發生意外。

教練王銘祥指出，要慎選下水點和潛場，下水前就要避開航道等會有安全疑慮的場域，潛水要有安全管理，聽到聲音一定不能往上浮。

國立海科館產學交流組主任陳麗淑博士說，如聽到漁船的聲音，一定要馬上做出往下潛的避險動作，教練動作較快，但要考量學員動作可能比較慢，遇到狀況時難以及時因應。