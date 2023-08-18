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妙齡女母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝1物共用超危險

潛水教練遭螺旋槳斷掌 基市府：航道非水域遊憩區最重罰50萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆平浪橋下方白燈塔海域，吳姓潛水教練為救誤入長潭里漁港的航道學員，左腳掌被航道上經過漁船螺旋槳打斷，目前還有救治中。基市府指出，漁船進出之航道非屬水域遊憩區域，可依違反漁港法處行為人或其雇用人10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

市府產發處表示，有關今天於長潭里漁港航道發生潛水客遭漁船螺旋槳打到而受傷一事，基隆市政府深感遺憾，也祝福受傷潛水客能早日康復，事故相關責任歸屬將待司法釐清。

產發處表示，此次事件發生地點為長潭里漁港漁船進出之航道，非屬水域遊憩區域，基隆市政府呼籲潛水業者、潛水客及戲水民眾，切勿在漁港區域及航道內從事潛水或其它水域遊憩活動，以確保自身安全。

近期發生多起水域危險事件，基隆市政府暫時封閉大武崙沙灘及潮境保護區，同時積極規劃設置相關水域遊憩安全設施並安排相關緊急救護勤務，以提供安全之水域給民眾從事水域活動。

基隆市政府後續將強化漁港及航道管理及法令宣導工作，並協請海巡人員加強勸離違規民眾，規勸不聽者，將以違反漁港法第18條第1項，並依同法第20條在漁港區域從事危害安全及妨礙船舶航行行為，處行為人或其雇用人10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

潛水教練遭斷掌，基市府：航道非水域遊憩區最重罰50萬。記者游明煌／翻攝
潛水教練遭斷掌，基市府：航道非水域遊憩區最重罰50萬。記者游明煌／翻攝

基隆 保護區

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