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轉彎未禮讓、未戴安全帽 台南21日起「禮帽大執法」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局統計，近期交通事故肇事原因及態樣，以轉彎未依規定讓車、未戴安全帽、失控撞車等名列前茅，全市自本月21日起展開「禮、帽大執法」，針對車流量較大或密集區域以「轉彎未依規定」等不禮讓違規，近郊地區則以「未戴安全帽」作為執法重點，讓行車秩序更有禮貌。

台南市警局交通大隊指出，警政署規畫全國同步執行「路口不停讓行人大執法」列為常態性執法項目外，本月21日起推動「禮、帽大執法」。屆時，將由各分局結合交通事故斑點圖，針對轄區易肇事熱點、路段、時段，及台南市、郊區等不同區域用路人特性等，規畫其執法重點。

交大表示，針對車流量較大或密集的區域以「轉彎未依規定」等不禮讓的違規行為作為執法重點，而近郊地區道路則以「未戴安全帽」作為執法重點，期望在有「禮」又有「帽」的執法策略下，營造一個對用路人有禮貌的交通環境。

同時，輔以常使駕駛人行車分心的「行車時使用手機」，車輛失控「超速」的違規取締，以及加強駕駛人行車時「適格駕照」的審查及取締，希望透過事故數據分析的結果，以精準執法手段，降低事故嚴重程度，防制事故發生。

交大提指出，開車繫上安全帶或騎車配戴安全帽，這些小動作都能在緊急的時刻，有效降低事故的嚴重程度，尤其是騎乘機車的時候，切勿因天氣炎熱而忽略了安全帽的重要性，另行車時記得轉彎車要讓直行車外，也不要忘了停讓行人優先通行。

台南市警局統計，近期交通事故肇事原因及態樣，以轉彎未依規定讓車、未戴安全帽、失控撞車等名列前茅，自本月21日起展開「禮、帽大執法」。圖／台南市警局提供
台南市警局統計，近期交通事故肇事原因及態樣，以轉彎未依規定讓車、未戴安全帽、失控撞車等名列前茅，自本月21日起展開「禮、帽大執法」。圖／台南市警局提供

安全帽 台南 交通違規

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