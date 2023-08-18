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高雄女大生練機車墜溝亡 新北近3年機車傷亡數增5千人

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

高雄日前發生女大生在校門外人行步道練習機車，連人帶車摔進排水溝死亡。新北市近3年機車傷亡人數也從5萬5316人成長至6萬092人，交通局為搭配暑假考駕照旺季，表示市內設22處機車考照練習場，供市民練習使用，數量為全國最多，提醒練習者須由有駕照親友騎機車陪同，違規無照騎到練習場恐挨罰。

據交通局統計近年機車傷亡件數及人數，2020年件數3萬8976件、人數5萬5316人；2021年件數4萬314件、人數5萬7618人；2022年件數4萬2032件、人數6萬092人。

交通局交通安全科長林碧芬表示，為了鼓勵想考照的市民應具有安全駕駛的觀念，公路總局今年擴大辦理機車駕訓補助計畫，補助4萬名到駕訓班訓練並取得駕照者，每名可獲補助1300元；另外為讓騎士上路更安全，只要取得駕照後到駕訓班參加「道路安駕訓練」，額外再補助1200元。

林碧芬指出，新北市目前共有22處機車考照練習場，數量為全國最多，如果親友無車輛可借，可考慮民間業者的共享車租借方案，由有駕照的親友協助租借，騎乘到練習場，同時還可以指導新手正確駕駛觀念。

交通局也提醒，使用練習場務必保持清潔，勿危險駕駛及遵守使用規範，以免影響自身及其他練習者的安全，並請依照公告開放的時間上午9點至晚間9點使用，以免妨礙周邊居民的生活作息。

機車肇事率居高不下，新北市近3年機車傷亡人數也從5萬5316人成長至6萬092人。圖／資料照
機車肇事率居高不下，新北市近3年機車傷亡人數也從5萬5316人成長至6萬092人。圖／資料照

駕照 駕訓班

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