曾有4個「爸爸」 新二代計程車司機人生曲折勉弱勢生
你對計程車司機的印象是什麼？斜槓小黃司機兼作家王國春和彰化家扶中心45名二林區五鄉鎮受扶助青少年分享人生故事，他吐露曾經中輟、進入八大行業、歷經父親病故，他痛下決心重回常軌，藉此鼓勵家扶青少年粉碎貧窮心魔，追求生命目標。
彰化家扶中心發現沿海偏遠地區有多元學習資源刺激不足的問題，每年暑假都會舉辦職涯互動座談，邀請各行業表現傑出人士談生命奮鬥歷程，開展偏鄉受扶助青少年的視野，這次請到彰化計工程車司機王國春談運匠人生。
彰化家扶二林服務處今天公布青少年對計程車司機印象的調查，主要有工時不固定但較自由、須到處奔波甚至忙碌到深夜、司機平均年齡較大、熱情與健談、會服務到形形色色乘客、需要具備認路技能等，就是沒有計程車司機也會寫作這個印象。
35歲王國春是新二代，外籍媽媽和老榮民爸爸離婚，先後跟3名男子交往，他跟著媽媽，自稱這輩子叫過4個男人「爸爸」，但媽媽還是因為積欠賭債而落跑，丟下他被迫國三中輟，跟一群「八加九」朋友賣盜版光碟、看顧賭博性電玩賺錢謀生，看到朋友紛紛入獄讓他決定改變，從桃園縣搬來彰化縣定居。
王國春曾進入500大企業勤奮工作，卻因學歷低無法升職，他兼差駕駛計程車增加收入，2018年接到爸爸罹患肺腺癌病危消息，辭職回桃園全心照護，目睹爸爸口吐黑血嚥下最後一口氣，王國春決定愛惜健康不輪班、不兼差，當全職計程車司機和頂多寫「小黃日記」。
王國春的故事感動家扶青少年，「英雄不論出身低。」受扶助青年阿新（化名）表示，只要給自己機會，人生就會變得不一樣。家扶自立青年小翔（化名）更表示，貧窮不是限制，最重要的是人生要有目標，好或壞的遭遇都是種學習與成長。家扶主任王震光感謝王國春讓家扶青少年體認不因家境不佳而自卑，積極尋找生命的價值與意義，把握機會勇敢追夢，創造出自己的不平凡人生才是王道。
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