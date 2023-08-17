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曾有4個「爸爸」 新二代計程車司機人生曲折勉弱勢生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

你對計程車司機的印象是什麼？斜槓小黃司機兼作家王國春和彰化家扶中心45名二林區五鄉鎮受扶助青少年分享人生故事，他吐露曾經中輟、進入八大行業、歷經父親病故，他痛下決心重回常軌，藉此鼓勵家扶青少年粉碎貧窮心魔，追求生命目標。

彰化家扶中心發現沿海偏遠地區有多元學習資源刺激不足的問題，每年暑假都會舉辦職涯互動座談，邀請各行業表現傑出人士談生命奮鬥歷程，開展偏鄉受扶助青少年的視野，這次請到彰化計工程車司機王國春談運匠人生。

彰化家扶二林服務處今天公布青少年對計程車司機印象的調查，主要有工時不固定但較自由、須到處奔波甚至忙碌到深夜、司機平均年齡較大、熱情與健談、會服務到形形色色乘客、需要具備認路技能等，就是沒有計程車司機也會寫作這個印象。

35歲王國春是新二代，外籍媽媽和老榮民爸爸離婚，先後跟3名男子交往，他跟著媽媽，自稱這輩子叫過4個男人「爸爸」，但媽媽還是因為積欠賭債而落跑，丟下他被迫國三中輟，跟一群「八加九」朋友賣盜版光碟、看顧賭博性電玩賺錢謀生，看到朋友紛紛入獄讓他決定改變，從桃園縣搬來彰化縣定居。

王國春曾進入500大企業勤奮工作，卻因學歷低無法升職，他兼差駕駛計程車增加收入，2018年接到爸爸罹患肺腺癌病危消息，辭職回桃園全心照護，目睹爸爸口吐黑血嚥下最後一口氣，王國春決定愛惜健康不輪班、不兼差，當全職計程車司機和頂多寫「小黃日記」。

王國春的故事感動家扶青少年，「英雄不論出身低。」受扶助青年阿新（化名）表示，只要給自己機會，人生就會變得不一樣。家扶自立青年小翔（化名）更表示，貧窮不是限制，最重要的是人生要有目標，好或壞的遭遇都是種學習與成長。家扶主任王震光感謝王國春讓家扶青少年體認不因家境不佳而自卑，積極尋找生命的價值與意義，把握機會勇敢追夢，創造出自己的不平凡人生才是王道。

彰化家扶沿海五鄉鎮的受扶助青少年聽彰化計程車王國春分享人生故事。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶沿海五鄉鎮的受扶助青少年聽彰化計程車王國春分享人生故事。記者簡慧珍／攝影
彰化計程車王國春暢談他的人生轉折。記者簡慧珍／攝影
彰化計程車王國春暢談他的人生轉折。記者簡慧珍／攝影

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