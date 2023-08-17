高雄小港大雨中發生火警 3人受困陽台獲救

高雄市小港區1棟4樓透天樓房，今天近中午發生火警，住戶受困陽台，消防隊在半個多小時撲滅火勢，救出3名住戶，正調查起火原因。

高雄市消防局今天上午11時38分據報，小港區民益路透天樓房冒出濃煙，消防局出動15車25人趕赴滅火。