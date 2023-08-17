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高雄小港大雨中發生火警 3人受困陽台獲救

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區1棟4樓透天樓房，今天近中午發生火警，住戶受困陽台，消防隊在半個多小時撲滅火勢，救出3名住戶，正調查起火原因。

高雄市消防局今天上午11時38分據報，小港區民益路透天樓房冒出濃煙，消防局出動15車25人趕赴滅火。

消防人車趕到火場，發現濃煙竄出，得悉樓房有人受困，立即布線出水滅火，20分鐘控制火勢，消防隊員立即進屋搜救，在3樓後陽台尋獲住戶1男2女，3人意識清楚，沒明顯外傷，救護人員仍將他們預防性送醫。火勢在中午12時15分撲滅，起火原因由消防局調查中。

高雄市小港區民益路1棟透天樓房今天發生火警，消防隊員在3樓後陽台救出3人。記者林保光／翻攝
高雄市小港區民益路1棟透天樓房今天發生火警，消防隊員在3樓後陽台救出3人。記者林保光／翻攝
高雄市小港區民益路1棟透天樓房今天發生火警，消防隊員在3樓後陽台救出3人。記者林保光／翻攝
高雄市小港區民益路1棟透天樓房今天發生火警，消防隊員在3樓後陽台救出3人。記者林保光／翻攝

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