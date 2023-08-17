男要領出老父687萬退休金投資網路股票 行員報警阻詐

台中一名男子投資網路股票有獲利，想將父親687萬元退休金加碼全投入，他前天到銀行要臨櫃轉帳父親的退休金，行員查覺有異通報，員警到場勸阻，說明這是詐騙手法，及時保住他父親這筆退休金老本。

台中市沙鹿區41歲林姓男子日前在網路上加入股票投資網站，曾投資少許金額有獲利，但未領出，他認為該投資網站可信任也可獲利，前天下午到沙鹿某銀行臨櫃準備辦理約定轉帳將老父退休金687萬元全部投入該投資網站。

行員關懷詢問時，他一下說要投資，一下說要還債，說詞反覆，行員察覺有異，請求警方協助，台中市清水警分局光華所警員王騰浤、徐振哲獲報立即到現場，林男仍不願說出實情，警方以受理案例說明，先讓民眾看到獲利金額，等民眾再將大筆金額或全部積蓄投入後，民眾想領回，詐騙集團就用各種理由推託不讓民眾將錢領出最後就不再聯繫，這是最典型最常見的投資股票方式，林男驚覺遇到投資過程與警方說法相同，當場說不再匯款。

林男表示，他誤信投資獲利，原本想拿父親的退休金想要加碼投資，才會依對方指示辦理約定帳戶，幸好遇熱心行員及警方解說，保住父親退休金。