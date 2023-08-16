為何不能停！騎樓停機車釀衝突 新北婦當街搧老翁2巴掌

新北市板橋區1名54歲陳婦，今天下午將機車停在互助街路旁騎樓，住在一旁的80歲蔡姓老翁認為為影響住戶進出上前阻止。雙方因而爆發口角，陳婦一時氣憤竟朝蔡姓老翁搧了2耳光，雙方當街發生互毆。警方獲報趕抵，發現2人全身多處擦挫傷，帶回警局後雙方不願提告。警方則依違反社維法將2人函送裁處。

據了解，住在板橋區互助街一處民宅的蔡姓老翁（80歲），今天下午2時許發現陳姓婦人將機車停在樓下騎樓，蔡翁發現陳婦機車會擋到住戶出入，立即上前與陳婦理論要求將車移開。陳婦認為自己並無違規不願移車，雙方因而爆發口角。