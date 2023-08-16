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為何不能停！騎樓停機車釀衝突 新北婦當街搧老翁2巴掌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區1名54歲陳婦，今天下午將機車停在互助街路旁騎樓，住在一旁的80歲蔡姓老翁認為為影響住戶進出上前阻止。雙方因而爆發口角，陳婦一時氣憤竟朝蔡姓老翁搧了2耳光，雙方當街發生互毆。警方獲報趕抵，發現2人全身多處擦挫傷，帶回警局後雙方不願提告。警方則依違反社維法將2人函送裁處。

據了解，住在板橋區互助街一處民宅的蔡姓老翁（80歲），今天下午2時許發現陳姓婦人將機車停在樓下騎樓，蔡翁發現陳婦機車會擋到住戶出入，立即上前與陳婦理論要求將車移開。陳婦認為自己並無違規不願移車，雙方因而爆發口角。

雙方口角越演越烈，陳婦一時氣憤竟突然出手搧了蔡姓老翁2巴掌，蔡翁遭攻擊也不甘示弱，當街與陳婦發生扭打，路人見狀立即報警。警方獲報趕抵現場，發現陳婦及蔡姓老翁頭部、臉部及身上都有多處擦挫傷，原本2人都堅持提告，警方將2人帶回警局後，雙方又反悔決定私下和解。警方則依社維法第87條將2人函請新北地院簡易庭裁處。

事發地點位於板橋互助街這處騎樓。記者黃子騰／翻攝
事發地點位於板橋互助街這處騎樓。記者黃子騰／翻攝
陳婦與蔡男當街扭打互毆。記者黃子騰／翻攝
陳婦與蔡男當街扭打互毆。記者黃子騰／翻攝
警方到場時陳婦還怒氣未消。記者黃子騰／翻攝
警方到場時陳婦還怒氣未消。記者黃子騰／翻攝

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