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查報可疑涉案車輛更有效率 竹市警巡邏車建AI巡防系統

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市長高虹安上任後擘畫「安居科技城」願景，力推科技導入政策，新竹市警察局今天指出，已投入57.8萬元經費在巡邏車建置「AI巡防系統」，可自動辨識道路車輛車牌、查報可疑涉案車輛，預計8月底前上線，為非六都第三個使用AI巡防系統縣市。

竹市警察局說明，新竹市警察局AI巡防系統功能多元，主要的行動車牌辨識功能連接警政署協尋車輛資料庫，當巡邏車以時速30至50公里行駛時，透過雙攝影機辨識前方多車道和路側停放車輛，能在第一時間查報失竊、侵占、遺失及涉及重大刑案等可疑涉案車輛。

AI巡防系統也兼具即時影像傳輸、巡邏軌跡、任務設定和緊急通報等功能，其中即時影像和巡邏軌跡功能，則提供勤務指揮中心掌握全市巡邏車的動向和現場狀況，實現即時溝通和調度，從而提升勤務效率。

警察局說明，目前AI巡防系統部署8套於新竹市警察局保安隊及3個分局巡邏車上，投入57.8萬元經費，警察局長張素菱特別感謝社會善心團體「新竹科技產業服務協會」大力襄助，捐助AI巡防系統建置半數費用，後續在明年預算通過後，全市部署上線。

新竹市警察局指出，市府團隊積極落實高虹安市長的「智慧治理」藍圖，鼓勵警局全面提升科技偵查能量，盼運用智慧科技提升勤務效率、減輕同仁勤務負擔。

市府也說明，警力有限，善用數位科技能創造出無限可能性，警察局將物聯網、機器學習、人工智慧、大數據等前瞻科技導入警察勤務與犯罪偵防，可讓勤務執行更有效率，同時提升科技偵防能量，守護市民安居樂業，打造新竹市為「安居科技城」。

新竹市警察局在巡邏車建置的AI巡防系統8月底正式上線，為非六都第三個使用AI巡防系統的縣市。圖／竹市府提供
新竹市警察局在巡邏車建置的AI巡防系統8月底正式上線，為非六都第三個使用AI巡防系統的縣市。圖／竹市府提供
新竹市警察局AI巡防系統兼具即時影像和巡邏軌跡功能，提供勤務指揮中心掌握轄內巡邏車的動向和現場狀況。圖／竹市府提供
新竹市警察局AI巡防系統兼具即時影像和巡邏軌跡功能，提供勤務指揮中心掌握轄內巡邏車的動向和現場狀況。圖／竹市府提供

警察 高虹安 AI

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